В то же время, по сообщениям израильских СМИ, среди 25 членов экипажа на судне могли находиться и украинцы. МИД Украины пытается проверить эту информацию, однако пока не комментирует результаты поиска.
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Что известно о нападении хуситов
О захвате судна Ray Car Carriers в Красном море, шедшем под флагом Багамских островов, стало известно 19 ноября. На следующий день видеоподтверждение этого нападения было опубликовано в твиттере "йеменских военных СМИ", аффилированных с режимом хуситов.
На видео видно, как вертолет хуситов приближается к кораблю, садится на посадочной площадке и выгружает около 10 автоматчиков. Они быстро занимают плац судна и заходят в центр управления, после чего заставляют капитана направить судно в контролируемый ими порт.
Что известно о йеменских хуситах
- Хуситы захватили власть в столице Йемена в начале 2015 года и впоследствии расширили свои владения на весь северо-запад страны. Началась кровопролитная гражданская, сопровождавшаяся голодом в невиданных для 21 века масштабах.
- Хуситский режим имеет всестороннюю поддержку со стороны Ирана, в то время как международно признанное правительство опирается на поддержку Саудовской Аравии. Благодаря поставкам из Тегерана, у хуситов достаточно мощные вооруженные силы, имеющие в том числе и баллистические ракеты большой дальности.
- Ранее йеменские повстанцы также избивали передовой американский беспилотник MQ9 для слежки и атаковали территорию Израиля своими ракетами. Следует отметить, что действия хуситов угрожают безопасности судоходства в важном для мировой торговли регионе.