Водночас за повідомленнями ізраїльських ЗМІ серед 25 членів екіпажу на судні могли перебувати й українці. МЗС України намагається перевірити цю інформацію, однак поки що не коментує результатів пошуку.
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Що відомо про напад хуситів
Про захоплення судна Ray Car Carriers у Червоному морі, що йшло під прапором Багамських островів, стало відомо 19 листопада. Наступного дня відеопідтвердження цього нападу було опубліковане у твітері "єменських воєнних ЗМІ", афілійованих із режимом хуситів.
На відео видно, як гелікоптер хуситів наближається до корабля, сідає на посадковому майданчику та вивантажує близько 10 автоматників. Вони швидко займають плац судна та заходять до центру управління, після чого примушують капітана скерувати судно до контрольованого ними порту.
Що відомо про єменських хуситів
- Хусити захопили владу в столиці Ємену на початку 2015 року і згодом розширили свої володіння на весь північний захід країни. Розпочалася кровопролитна громадянська, яка супроводжувалась голодом у небачених для 21 століття масштабах.
- Хуситський режим має всебічну підтримку з боку Ірану, тоді як міжнародно визнаний уряд спирається на підтримку Саудівської Аравії. Завдяки постачанням з Тегерану, хусити мають досить потужні збройні сили, зокрема й балістичні ракети великої дальності.
- Раніше єменські повстанці також збивали передовий американський безпілотник MQ9 для стеження та атакували територію Ізраїлю своїми ракетами. Варто зазначити, що дії хуситів загрожують безпеці судноплавства у важливому для світової торгівлі регіоні.