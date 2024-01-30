Редактор видання з міжнародних справ Домінік Вагхорн заявив, що наразі президент США розглядає різні варіанти відповіді. Зокрема, їх йому запропонували радники.
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Що відомо про ймовірну відповідь США на Близькому Сході
Видання написало, що Джо Байден сподівається, що його вибір в найближчі години стримає будь-яку ескалацію ситуації. Однак це може призвести до зворотного результату.
Він міг би напасти на відповідальну за це групу, та багато хто вважає це слабким і не зачіпає суть проблеми: покровителів групи в Ірані. У списку варіантів Пентагону також є дії проти Корпусу вартових ісламської революції в регіоні за межами Ірану або напад на іранські об'єкти в межах його кордонів,
– зазначив журналіст.
Також видання написало, що у Пентагоні припускають, що атака дрона на американські війська в Йорданії має "сліди" Катаїб Хезболли. Мовиться про елітне іракське збройне угруповання, яке є близьким до Ірану.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що їхня відповідь може бути "багаторівневою, поетапною та стійкою з часом". Своєю чергою спікер Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що Штати зроблять все необхідне для захисту своїх сил, проте вони не прагнуть вплутуватися в більш масштабний конфлікт.
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Що відомо про атаку на сили США в Йорданії
- 28 січня 2024 року Сполучені Штати заявили, що вночі безпілотник атакував американський форпост в Йордані. За словами Джо Байдена, загинули троє американських військовослужбовців, щонайменше 25 – зазнали поранень.
- Президент США звинуватив у атаці лояльні Ірану угруповання та пообіцяв "відповідь". Журналісти зауважили, що це перший випадок, коли військові США гинуть від ворожого вогню на Близькому Сході з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС.
- Відомо, що під атакою опинився форпост "Вежа 22", який розташований на кордон із Сирією. Наразі немає даних про те, чому дрон не змогла перехопити ППО.