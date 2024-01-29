Вперше удар був завданий по території Йорданії, по базі, яка розташована біля сирійського кордону. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що мовиться про умовний трикутник: Йорданія, Ірак та Сирія. Це місце важливе зі стратегічного погляду.

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Як БпЛА пройшов через американську ППО

Йорданська влада спробувала відмежуватися від того, що сталося, тому заявила, що безпілотник нібито вдарив по території Сирії. Король Йорданії хоче триматися якнайдалі від таких ситуацій, втім американська сторона підтвердила, де саме це відбулося.

Також у США офіційно заявили, що відповідальність лежить на угрупованні Хезболла. Проте важливо не плутати цю організацію з ліванською Хезболлою. Наразі мовиться про її союзників, але з іншого проіранського угруповання, яке діє в Іраку і є одним із найактивніших.

Кількість ударів по базах у Сирії, Іраку, які за сотні метрів від цього місця, лише за останні місяці наближається до позначки 200. Переважно удари здійснювали безпілотниками, іноді ракетами, зокрема, крилатими великих калібрів. Загалом багато з того, що іранський ВПК дає своїм проксі-союзникам,

– розповів Давид Шарп.

Він додав, що безпілотники можуть пролітати через протиповітряну оборону, долати засоби радіоелектронної боротьби. Треба розуміти, що не існує абсолютно герметичної ППО, яка працює 24 години 7 днів на тиждень. Заходи пасивного характеру США завжди проводять: є попередження про загрози, укриття, в яких перебувають військові, засоби РЕБ.

Є доволі ефективна оборона, але "доволі" – не означає 100%. У багатьох випадках американцям вдавалося уникнути втрат, але цього разу ситуація була іншою. На жаль, не завжди засоби ефективні, про це знають українці, ізраїльтяни й Сполучені Штати не виняток,

– зауважив Шарп.

Якою буде реакція США

"Важливо розуміти, що за всіма цими ударами стоїть Іран. Ці сили у 99% випадків діють за його наказом, або за його згодою. Тому це точно не самодіяльність всупереч Ірану й так було вже не один місяць", – наголосив військовий оглядач.

Щобільше, зброя, яку використовують для ударів, особливо, якщо говорити про безпілотники, постачають з Ірану. Тому спроби країни відмежуватися від цього хіба викликають сміх і всі це розуміють.

Перед Сполученими Штатами стоїть вибір, як відреагувати на напад. Дотепер адміністрація Джо Байдена демонструвала небажання йти на ескалацію. Навіть після удару по базі там говорять, що не хочуть війни з Іраном. Однак, на думку військового оглядача, якщо США не покажуть відповідної реакції, то це буде стимулом для подальшої ескалації та нових нападів. Зарадити цьому можуть лише поступові силові заходи, які неминучі у такій ситуації.

Стриманість і виявлення миролюбності лише стимулюють терористів та їхніх прибічників. Іран яскравий приклад цього. Але я вважаю, що на такий випадок США відреагує жорсткіше, ніж робили це колись,

– зазначив Давид Шарп.

Також варто згадати, що дати відсіч на напади іранських сил досить непросто з технічного погляду. Адже мовиться про групи бійців, які розкидані по Сирії, Іраку. Вони ховаються серед пересічних людей. Тобто не можна завдати удару по умовній казармі, аеродромі чи просто знищити склад з технікою.

Ймовірно, цей удар мав на меті оцінити реакцію США, адже якщо відповіді не буде, то в Ірану й не буде причин зупиняти своїх проксі.

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