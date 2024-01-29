Зокрема, з закликом вдарити по Ірану виступив член комітету з питань збройних сил Сенату Роджер Вікер. Він також наголосив, що і Йордані неодноразово атакували американських солдатів.

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Що заявили у Конгресі

Вікер заявив, що США буцімто "повинні відповісти на неодноразові атаки Ірану". Аби вирішити це питання, він пропонує завдати прямих ударів.

Настав час діяти цілеспрямовано та рішуче у відповідь на атаки, які трагічно забрали життя американських військовослужбовців. Ми повинні відповісти на ці неодноразові атаки Ірану та його маріонеток, завдавши прямих ударів по іранських цілях і керівництву Ірану… Настав час діяти швидко й рішуче, щоб весь світ це побачив,

– заявив Вікер.

Слова Вікера підтримали й інші республіканці. Так, сенатор Ліндсі Грем підтримав ідею Вікера про удари по Ірану. Однак він наголосив, що такі дії будуть не лише відплатою за вбивство американських солдатів, але й "стримуватиме агресію". Окрім того, Вікера також підтримали сенатори Том Коттон і Джон Корнін, який спочатку написав: "Ціль – Тегеран", але згодом уточнив, що не закликає бомбити мирних громадян.

До слова, закликають завдати ударів по Ірану й в Палаті представників. Зокрема, спікер Майк Джонсон виступив з подібною заявою.

Америка має надіслати кришталево чіткий сигнал всьому світу, що ми не терпітимемо напади на наші війська,

– заявив Джонсон.

Лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліс також заявив, що США повинні відплатити Ірану за агресію.

"Протягом багатьох років Байден підбадьорював Іран — надсилав йому мільярди та терпів їхню агресію проти наших військ. Америка має продемонструвати силу", – заявив республіканець.

Ідею завдати ударів по Ірану також підтримали конгресмен Майк Роджерс, республіканець Джим Хаймс та лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

США почали переговори про виведення військ з Іраку

Між Іраком та США 27 січня відбувся перший раунд офіційних переговорів. Сторони обговорюють згортання місії військової коаліції, сформованої для боротьби з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

За словами прем'єра Іраку, початок переговорів був обумовлений регулярними атаками по американських військах в Іраку та Сирії. Військові США зазнають ударів безпілотниками від ополченців, яких підтримує Іран.

Зазначимо, що військові США перебувають в Іраку від 2003 року.