В частности, с призывом ударить по Ирану выступил член комитета по вооруженным силам Сената Роджер Викер. Он также подчеркнул, что и Иордане неоднократно атаковали американских солдат.

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Что заявили в Конгрессе

Викер заявил, что США якобы "должны ответить на неоднократные атаки Ирана". Чтобы решить этот вопрос, он предлагает нанести прямые удары.

Пора действовать целенаправленно и решительно в ответ на атаки, которые трагически унесли жизни американских военнослужащих. Мы должны ответить на эти неоднократные атаки Ирана и его марионеток, нанеся прямые удары по иранским целям и руководству Ирана… Пора действовать быстро и решительно, чтобы весь мир это увидел,

– заявил Викер.

Слова Викера поддержали и другие республиканцы. Так, сенатор Линдси Грэм поддержал идею Викера об ударах по Ирану. Однако он подчеркнул, что такие действия будут не только возмездием за убийство американских солдат, но и "будет сдерживать агрессию". Кроме того, Викера также поддержали сенаторы Том Коттон и Джон Корнин, который сначала написал: "Цель – Тегеран", но впоследствии уточнил, что не призывает бомбить мирных граждан.

К слову, призывают нанести удары по Ирану и в Палате представителей. В частности, спикер Майк Джонсон выступил с подобным заявлением.

Америка должна отправить кристально четкий сигнал по всему миру, что мы не будем терпеть нападения на наши войска,

– заявил Джонсон.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скалис также заявил, что США должны отплатить Ирану за агрессию.

"В течение многих лет Байден ободрял Иран – присылал ему миллиарды и терпел их агрессию против наших войск. Америка должна продемонстрировать силу", – заявил республиканец.

Идею нанести удары по Ирану также поддержали конгрессмен Майк Роджерс, республиканец Джим Хаймс и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

США начали переговоры о выводе войск из Ирака

Между Ираком и США 27 января состоялся первый раунд официальных переговоров. Стороны обсуждают сворачивание миссии военной коалиции, сформированной для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

По словам премьера Ирака, начало переговоров было обусловлено регулярными атаками по американским войскам в Ираке и Сирии. Военные США терпят удары беспилотниками от ополченцев, поддерживает Иран.

Отметим, что военные США находятся в Ираке с 2003 года.