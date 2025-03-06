Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США в эфире телеканала Newsmax.

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Что Трамп сказал о мирном соглашении и Украине

Трамп заявил, что Россия и Украина хотят заключить мирное соглашение. В то же время он отметил, что не думает, что "они имеют другой выбор".

Дональд Трамп также отмечал, что американская сторона достигла значительного прогресса с Украиной и Россией за последние 2 дня в вопросе мирных переговоров. Однако чего именно удалось достичь, президент США не рассказал.

Также американский лидер заявил, что украинская сторона показала ему, что хочет достичь соглашение о мире и закончить войну с Россией.

Стоит отметить, что украинская сторона заявляла, что готова к мирным переговорам с Россией, но на справедливых условиях.

Владимир Зеленский в своей заметке в соцсети Х отметил, что наше государство готово к переговорам в любое время, и не против сделать это как можно быстрее.