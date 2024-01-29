Впервые удар был нанесен по территории Иордании по базе, расположенной возле сирийской границы. Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп заметив, что говорится об условном треугольнике: Иордания Ирак и Сирия. Это место важно со стратегической точки зрения.

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Как БПЛА прошел через американскую ПВО

Иорданская власть попыталась отмежеваться от случившегося, поэтому заявила, что беспилотник якобы ударил по территории Сирии. Король Иордании хочет держаться подальше от таких ситуаций, однако американская сторона подтвердила, где именно это произошло.

Также в США официально заявили, что ответственность лежит на группировке Хезболла. Однако важно не путать эту организацию с ливанской Хезболлой. Сейчас говорится о ее союзниках но из другой проиранской группировки, которая действует в Ираке и является одной из самых активных.

Количество ударов по базам в Сирии, Ирака, которые в сотне метров от этого места только за последние месяцы приближается к отметке 200. Преимущественно удары совершали беспилотниками, иногда ракетами, в частности, крылатыми крупных калибров. В общем многое, что иранский ВПК дает своим прокси-союзникам,

– рассказал Давид Шарп.

Он добавил, что беспилотники могут пролетать через противовоздушную оборону, преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. Надо понимать, что не существует абсолютно герметичной ПВО, которая работает 24 часа 7 дней в неделю. Меры пассивного характера США всегда проводят: есть предупреждение об угрозах, укрытия, в которых находятся военные, средства РЭБ.

Есть достаточно эффективная оборона, но "достаточно" не означает 100%. Во многих случаях американцам удавалось избежать потерь, но на этот раз ситуация была иной. К сожалению, не всегда средства эффективные, об этом знают украинцы, израильтяне и Соединенные Штаты не исключение,

– заметил Шарп.

Какова будет реакция США

"Важно понимать, что за всеми этими ударами стоит Иран. Эти силы в 99% случаев действуют по его приказу или по его согласию. Это точно не самодеятельность вопреки Ирану и так было уже не один месяц", – отметил военный обозреватель.

Более того, оружие, которое используют для ударов, особенно если говорить о беспилотниках, – поставляют из Ирана. Потому попытки страны отстраниться от этого разве что вызывают смех и все это понимают.

Перед Соединенными Штатами стоит выбор, как отреагировать на нападение. До этого администрация Джо Байдена демонстрировала нежелание идти на эскалацию. Даже после удара по базе там говорят, что не хотят войны с Ираном. Однако, по мнению военного обозревателя, если США не покажут ответной реакции, то это будет стимулом для дальнейшей эскалации и новых нападений. Помочь этому могут только постепенные силовые меры, которые неизбежны в такой ситуации.

Сдержанность и проявление миролюбия только стимулируют террористов и их сторонников. Иран яркий тому пример. Но я считаю, что на такой случай США отреагирует жестче, чем делали это когда-то,

– отметил Давид Шарп.

Также стоит упомянуть, что дать отпор на нападения иранских сил довольно непросто с технической точки зрения. Ведь речь идет о группах бойцов, разбросанных по Сирии Ираку. Они прячутся среди людей. То есть нельзя нанести удар по условной казарме, аэродрому или просто уничтожить склад с техникой.

Вероятно, этот удар имел целью оценить реакцию США, ведь если ответа не будет, то у Ирана и не будет причин останавливать своих прокси.

Удар по американской базе: главное