Министр обороны США Ллойд Остин возмущен атакой БпЛА военной базы его государства в Иордании. Он заверил, что в ответ будет нанесен удар.

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Погибли три военных

Остин также сказал, что он расстроен.

Я возмущен и глубоко расстроен смертью трех наших военнослужащих и ранением других американских военных во время нападения минувшей ночью на силы США и коалиции., развернуты на северо-востоке Иордании у сирийской границы,

– отметил Остин.

Он рассказал, что военные, подвергшиеся атаке, выполняют задания, чтобы уничтожить ячейки ИГИЛ в Сирии и Ираке.

На Байдена давят

Президент США Джо Байден столкнулся с усилением давления по противостоянию Ирана после того, как страна атаковала базу США в Иордании

Лицо, знакома с позицией США, пожелавшая остаться неизвестной, сказала, что было понятно, что в ответ должен быть нанесен удар равноценной силы.

В то же время Иран заявил, что "не имеет ничего общего" с приступом.

Пути решения

Одним из сценариев есть тайная акция, которая приведет к тому, что США нанесут удар по Ирану, посылая четкое сообщение. Администрация Байдена также может нацелиться на иранских чиновников.

Это нападение ставит Байдена перед одним из наиболее важных решений за время его президентства. Он хочет наказать виновных в нападении и умерить Иран. Однако это может привести к прямой конфронтации.

Он также должен взвесить потенциал дальнейших экономических потрясений, поскольку США борются с боевиками– хуситами и помогают Израилю и Украине.

Администрации Байдена придется придерживаться очень щекотливой линии, пытаясь ответить достаточно сильно, чтобы восстановить определенную крошку сдерживания, чтобы это больше не повторилось, и в то же время не принимать соответствующие меры, которые приведут к эскалации конфликта,

– сказал Джонатан Паникофф, директор. по Инициативе безопасности на Ближнем Востоке.

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