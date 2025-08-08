Минюст начал эвакуацию двух колоний и СИЗО в Запорожской области после трагедии с атакой, – СМИ
- Министерство юстиции Украины начало эвакуацию двух исправительных колоний и следственного изолятора в Запорожской области. Эвакуация проводится в соответствии с постановлением Кабмина об обязательной эвакуации во время военного положения.
- Причиной этой эвакуации могла стать атака врага по Беленьковской колонии 28 июля, где погибли 17 заключенных, а более 40 получили ранения.
- Запорожский следственный изолятор, Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№11) и Каменская исправительная колония (№101) являются последними неэвакуированными пенитенциарными учреждениями в регионе.
Министерство юстиции начало эвакуацию двух исправительных колоний и следственного изолятора на территории Запорожской области. Это последние неэвакуированные пенитенциарные учреждения, которые оставались в регионе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ Министерства юстиции Украины на запрос издания ZMINA.
Что известно об эвакуации заключенных из Запорожской области?
В Минюсте отметили, что по состоянию на 7 августа 2025 года руководство Запорожской ОВА и 17 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ приняло решение провести обязательную эвакуацию осужденных и людей, взятых под стражу, находящихся в государственных учреждениях:
- "Запорожский следственный изолятор";
- "Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№11)";
- "Каменская исправительная колония (№101)".
В связи с этим Министерство юстиции Украины начало эвакуационные мероприятия и дальнейший контроль за их выполнением,
– рассказал начальник отдела по работе с системой ГУИС Виталий Донских.
В министерстве отметили, что проведение обязательной эвакуации осужденных осуществляется в соответствии с порядком проведения обязательной эвакуации отдельных категорий населения в случае введения правового режима военного положения, утвержденного постановлением Кабмина.
Согласно этому документу Минюст ежегодно разрабатывает расчет перемещения людей, которых содержат в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, согласовывает с Нацгвардией и направляет в межрегиональные управления по вопросам исполнения уголовных наказаний для разработки планов эвакуации.
Почему решили эвакуировать две колонии и СИЗО в Запорожье?
Председатель организации "Защита заключенных Украины" Олег Цвилый отметил, что исправительные колонии №11, №101 и Запорожский следственный изолятор – это последние неэвакуированные учреждения, которые оставались на территории Запорожской области.
По мнению правозащитника, к эвакуации колоний в Запорожской области местные власти "подтолкнула" трагедия в Беленьковской исправительной колонии (№99), где в результате российского обстрела УАБами вечером 28 июля погибли 17 заключенных, а более 40 оказались в больницах.
"Одиннадцатая и сто первая колонии – расположены рядом, в 15 – 20 километрах от Запорожья. В 11-й размещают "пожизненников", которых уже ранее эвакуировали в западные области, а потом вернули. В 101-й удерживают "коллаборационистов". Больше всего вопросов по СИЗО – куда его вывезут? Это следственные действия, как будут возить людей на суды, если СИЗО эвакуируют в Днепр, например?" – говорит Олег Цвилый.
Правозащитник добавляет, что эвакуация СИЗО может усложнить правосудие: не всегда суды могут проводить заседания онлайн, поэтому для транспортировки заключенных в другую область надо будет тратить средства.