Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ Министерства юстиции Украины на запрос издания ZMINA.

Что известно об эвакуации заключенных из Запорожской области?

В Минюсте отметили, что по состоянию на 7 августа 2025 года руководство Запорожской ОВА и 17 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ приняло решение провести обязательную эвакуацию осужденных и людей, взятых под стражу, находящихся в государственных учреждениях:

"Запорожский следственный изолятор";

"Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№11)";

"Каменская исправительная колония (№101)".

В связи с этим Министерство юстиции Украины начало эвакуационные мероприятия и дальнейший контроль за их выполнением,

– рассказал начальник отдела по работе с системой ГУИС Виталий Донских.

В министерстве отметили, что проведение обязательной эвакуации осужденных осуществляется в соответствии с порядком проведения обязательной эвакуации отдельных категорий населения в случае введения правового режима военного положения, утвержденного постановлением Кабмина.

Согласно этому документу Минюст ежегодно разрабатывает расчет перемещения людей, которых содержат в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, согласовывает с Нацгвардией и направляет в межрегиональные управления по вопросам исполнения уголовных наказаний для разработки планов эвакуации.

Почему решили эвакуировать две колонии и СИЗО в Запорожье?

Председатель организации "Защита заключенных Украины" Олег Цвилый отметил, что исправительные колонии №11, №101 и Запорожский следственный изолятор – это последние неэвакуированные учреждения, которые оставались на территории Запорожской области.

По мнению правозащитника, к эвакуации колоний в Запорожской области местные власти "подтолкнула" трагедия в Беленьковской исправительной колонии (№99), где в результате российского обстрела УАБами вечером 28 июля погибли 17 заключенных, а более 40 оказались в больницах.

"Одиннадцатая и сто первая колонии – расположены рядом, в 15 – 20 километрах от Запорожья. В 11-й размещают "пожизненников", которых уже ранее эвакуировали в западные области, а потом вернули. В 101-й удерживают "коллаборационистов". Больше всего вопросов по СИЗО – куда его вывезут? Это следственные действия, как будут возить людей на суды, если СИЗО эвакуируют в Днепр, например?" – говорит Олег Цвилый.

Правозащитник добавляет, что эвакуация СИЗО может усложнить правосудие: не всегда суды могут проводить заседания онлайн, поэтому для транспортировки заключенных в другую область надо будет тратить средства.