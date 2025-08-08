Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь Міністерства юстиції України на запит видання ZMINA.
Що відомо про евакуацію ув'язнених з Запорізької області?
У Мін'юсті зазначили, що станом на 7 серпня 2025 року керівництво Запорізької ОВА та 17 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення провести обов'язкову евакуацію засуджених та людей, взятих під варту, котрі перебувають в державних установах:
- "Запорізький слідчий ізолятор";
- "Вільнянська установа виконання покарань (№11)";
- "Кам'янська виправна колонія (№101)".
У зв'язку з цим Міністерство юстиції України розпочало евакуаційні заходи та подальший контроль за їх виконанням,
– розповів начальник відділу по роботі з системою ДКВС Віталій Донських.
У міністерстві зазначили, що проведення обов'язкової евакуації засуджених здійснюється відповідно до порядку проведення обов'язкової евакуації окремих категорій населення у разі введення правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою Кабміну.
Згідно з цим документом Мін'юст щорічно розробляє розрахунок переміщення людей, яких утримують в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, погоджує з Нацгвардією та надсилає до міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань для розроблення планів евакуації.
Чому вирішили евакуювати дві колонії та СІЗО на Запоріжжі?
Голова організації "Захист в'язнів України" Олег Цвілий зазначив, що виправні колонії №11, №101 та Запорізький слідчий ізолятор – це останні неевакуйовані установи, які залишалися на території Запорізької області.
На думку правозахисника, до евакуації колоній в Запорізькій області місцеву владу "підштовхнула" трагедія у Біленьківській виправній колонії (№99), де внаслідок російського обстрілу КАБами ввечері 28 липня загинули 17 в'язнів, а понад 40 опинилися в лікарнях.
"Одинадцята та сто перша колонії – розташовані поряд, за 15 – 20 кілометрів від Запоріжжя. В 11-й розміщують "довічників", яких вже раніше евакуювали в західні області, а потім повернули. У 101-й утримують "колаборантів". Найбільше запитань щодо СІЗО – куди його вивезуть? Це слідчі дії, як возитимуть людей на суди, якщо СІЗО евакуюють у Дніпро, наприклад?" – каже Олег Цвілий.
Правозахисник додає, що евакуація СІЗО може ускладнити правосуддя: не завжди суди можуть проводити засідання онлайн, тож для транспортування ув'язнених в іншу область треба буде витрачати кошти.