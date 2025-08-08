Міністерство юстиції розпочало евакуацію двох виправних колоній та слідчого ізолятора на території Запорізької області. Це останні неевакуйовані пенітенціарні установи, що залишалися у регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь Міністерства юстиції України на запит видання ZMINA.

Що відомо про евакуацію ув'язнених з Запорізької області?

У Мін'юсті зазначили, що станом на 7 серпня 2025 року керівництво Запорізької ОВА та 17 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення провести обов'язкову евакуацію засуджених та людей, взятих під варту, котрі перебувають в державних установах:

"Запорізький слідчий ізолятор";

"Вільнянська установа виконання покарань (№11)";

"Кам'янська виправна колонія (№101)".

У зв'язку з цим Міністерство юстиції України розпочало евакуаційні заходи та подальший контроль за їх виконанням,

– розповів начальник відділу по роботі з системою ДКВС Віталій Донських.

У міністерстві зазначили, що проведення обов'язкової евакуації засуджених здійснюється відповідно до порядку проведення обов'язкової евакуації окремих категорій населення у разі введення правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою Кабміну.

Згідно з цим документом Мін'юст щорічно розробляє розрахунок переміщення людей, яких утримують в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, погоджує з Нацгвардією та надсилає до міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань для розроблення планів евакуації.

Чому вирішили евакуювати дві колонії та СІЗО на Запоріжжі?

Голова організації "Захист в'язнів України" Олег Цвілий зазначив, що виправні колонії №11, №101 та Запорізький слідчий ізолятор – це останні неевакуйовані установи, які залишалися на території Запорізької області.

На думку правозахисника, до евакуації колоній в Запорізькій області місцеву владу "підштовхнула" трагедія у Біленьківській виправній колонії (№99), де внаслідок російського обстрілу КАБами ввечері 28 липня загинули 17 в'язнів, а понад 40 опинилися в лікарнях.

"Одинадцята та сто перша колонії – розташовані поряд, за 15 – 20 кілометрів від Запоріжжя. В 11-й розміщують "довічників", яких вже раніше евакуювали в західні області, а потім повернули. У 101-й утримують "колаборантів". Найбільше запитань щодо СІЗО – куди його вивезуть? Це слідчі дії, як возитимуть людей на суди, якщо СІЗО евакуюють у Дніпро, наприклад?" – каже Олег Цвілий.

Правозахисник додає, що евакуація СІЗО може ускладнити правосуддя: не завжди суди можуть проводити засідання онлайн, тож для транспортування ув'язнених в іншу область треба буде витрачати кошти.