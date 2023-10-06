"Сделано в России": на месте попадания в Харькове обнаружили обломки ракеты "Искандер"
Источник:Полиция Харьковской области
Российская армия с утра 6 октября цинично атаковала центр Харькова своим оружием. Полиция обнаружила обломки крылатой ракеты "Искандер-К" на месте попадания.
Заместитель главы МВД Алексей Сергеев в эфире телемарафона сообщил, что предварительно враг запустил по городу 2 ракеты. В результате удара по жилым домам погиб 10-летний мальчик и его бабушка.
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Россия несет зло
Около 06:45 центральный район Харькова оказался под российским обстрелом. Начальник следственного управления Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что на месте попадания удалось обнаружить обломки "Искандер-К" – враг нанес удар крылатой ракетой.
В результате удара погиб 10-летний мальчик и его бабушка. Несколько десятков человек были ранены. Символично, что на оружие была нанесена надпись "Сделано в России".
Российские ракеты убивают гражданских людей, русские ракеты убивают наших детей. Это ужасное преступление, это военное преступление,
– сообщил начальник.
В результате атаки на Харьков частично разрушены и повреждены многоэтажки, сгорели автомобили, выбиты окна в офисных помещениях, квартирах граждан. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Правоохранители работают на месте удара по Харькову / Национальная полиция Украины
Также следователи задокументировали и другие факты агрессии России в Харьковской области. Под вражеским огнем оказалось Шевченково Купянского района. Там враг повредил частные домовладения, хозяйственные постройки – известно о раненом 56-летнем местном жителе.
Также россияне ударили по Волчанску, в результате чего травмирована 75-летняя женщина и 77-летний мужчина. Вечером накануне враг поразил Купянск – там поврежден дом.
Полиция обнаружила обломки "Искандера" на месте удара: смотрите видео
Удар по Харькову 6 октября: что известно
- Утром 6 октября россияне атаковали центральный район Харькова ракетами – воздушной тревоги на тот момент не было. Сейчас известно о 2 погибших – 10-летнем мальчике и его бабушке. Известно, что ребенка нашли под завалами, закутанным в одеяло – вероятно, что во время удара он спал.
- В ГСЧС сообщили о 28 раненых после удара по Харькову, среди которых 12 находятся в больнице. Люди остались без жилья. Сейчас к мэру города обратилось 17 семей с просьбой предоставить им убежище – их разместят в гостинице.
- В результате ракетного удара по Харькову также пострадали журналисты португальского телеканала RTP. Они проживали в гостинице рядом, поскольку должны были отправляться в Донецкую область. Значительно поврежден автомобиль прессы.