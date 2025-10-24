"Все испугались, а я – нет": маленький мальчик рассказал о страшном ударе по детсаду в Харькове

Марина Агеенко, актриса из Харькова, показала видео с маленьким сыном. Мальчик рассказал, как пережил удар по детсаду 22 октября и как спасали детей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Марины Агеенко в тиктоке.

Что рассказал мальчик об ударе по детскому саду в Харькове?

Частный садик попал под российскую атаку в Холодногорском районе Харькова утром 22 октября. В тот же день Марина Агеенко записала видео с сыном.

Сегодня 3 "Шахеда" атаковали садик, где был мой сын. Тиме еще нет трех лет, а он уже знает, что такое дроны, взрывы, воздушная тревога. А я слушаю его рассказ, и просто сжимаю маленькую руку... он такой сильный, мой маленький мальчик!

– написала Марина в соцсети.

Она поблагодарила спасательные службы, воспитателей, военных и всех, кто помогал.

Как взорвалось! Высыпались все камни! Мы как испугались! А потом пошли выходить, но все было в камнях. Когда оно посыпалось, все испугались, но я нет,

– рассказал мальчик.

Он добавил: пожарный, который помогал детям, вначале не увидел их и "думал, что они поджарились".

Спасатели принесли детей через пламя в церковь.

24 Канал в переписке получил разрешение от мамы мальчика, Марины Агеенко, на публикацию этого видео с ее сыном.

Мальчик рассказывает об ударе по садику в Харькове: смотрите видео

Ролик в тиктоке посмотрели почти 354 тысячи пользователей. Люди активно комментируют видео и выражают поддержку семье.

Вот некоторые комментарии:

"Слезы льются, когда слушаешь этого золотого ребенка!"

"Но я не испугался". Реву. Какой умничка. Слава Спасателям и Богу".

"Какой светлый и смелый мальчик, какая красивая и правильная мама, какая славная наша Украина, какая страшная наша жизнь... выстоим..."

"Боже, маленький и уже такой храбрый мальчик... если представлять картину, которую пошагово рассказывает ребенок, то охватывает ужас".

"Мы рядом работаем с местом прилета... переживали вместе с вами этот ужас. Хвала юным воспитательницам, которые спасли жизнь маленьким крохам. Нет слов, чтобы выразить все соболезнования".

Пользователи обращали внимание, что это видео должны посмотреть россияне, которые заявляют, что "это все постановка" и что оккупационная армия бьет только по военным целям.

