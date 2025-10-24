"Всі злякалися, а я – ні": маленький хлопчик розповів про страшний удар по дитсадку в Харкові

Марина Агеєнко, акторка з Харкова, показала відео з маленьким сином. Хлопчик розказав, як пережив удар по дитсадочку 22 жовтня і як рятували дітей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Марини Агеєнко в тіктоці.

Що розповів хлопчик про удар по дитячому садочку в Харкові?

Приватний садочок потрапив під російську атаку в Холодногірському районі Харкова зранку 22 жовтня. Того ж дня Марина Агеєнко записала відео із сином.

Сьогодні 3 "Шахеди" атакували садочок, де був мій син. Тімі ще немає трьох років, а він уже знає, що таке дрони, вибухи, повітряна тривога. А я слухаю його розповідь, і просто стискаю маленьку руку… він такий сильний мій маленький хлопчик!

– написала Марина в соцмережі.

Вона подякувала рятувальним службам, вихователям, військовим і всім, хто допомагав.

Як вибухнуло! Висипались усі камені! Ми як злякались! А потім пішли виходити, але все було в камінні. Коли воно посипалося, всі злякалися, але я ні,

– розповів хлопчик.

Він додав: пожежник, який допомагав дітям, спершу не побачив їх і "думав, що вони піджарились".

Рятувальники принесли дітей через полум'я до церкви.

Хлопчик розповідає про удар по садочку в Харкові: дивіться відео

Ролик у тіктоці подивилися майже 354 тисячі користувачів. Люди активно коментують відео і висловлюють підтримку родині.

Ось деякі коментарі:

"Сльози ллються, коли слухаєш цю золоту дитину!"

"Але я не лякався". Реву. Який розумничок. Дякувати Рятувальникам і Богу".

"Який світлий і сміливий хлопчик, яка гарна і правильна мама, яка славна наша Україна, яке страшне наше життя... вистоїмо..."

"Боже, маленький і вже такий хоробрий хлопчик... якщо уявляти картину, яку покроково розповідає дитина, то охоплює жах".

"Ми поряд працюємо з місцем прильоту... переживали разом з вами цей жах. Хвала юним вихователькам, які врятували життя маленьким крихіткам. Немає слів, щоб висловити усе співчуття".

Користувачі звертали увагу, що це відео мають подивитися росіяни, які заявляють, що "це все постановка" і що окупаційна армія б'є тільки по військових цілях.

Деталі про ворожий удар по дитсадочку в Харкові