Россия била КАБами и БПЛА по Днепропетровщине: есть погибшие, изуродованные магазины, авто и не только
- Российская армия нанесла очередные удары по населенным пунктам Днепропетровской области.
- В результате атак погибли люди, есть и пострадавшие. Также есть значительные разрушения.
Оккупанты не прекращают терроризировать Днепропетровскую область. Захватчики атаковали несколько общин в регионе дронами и КАБами.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владислава Гайваненко, главу ОВА.
Что известно об атаке на Днепропетровщину?
Днем 4 ноября армия Кремля ударила по центру поселка в Покровской общине Синельниковского района.
В результате атаки противника есть 2 погибших – мужчины 47 и 35 лет. Также известно о пострадавших. Так, пострадали еще 4 человека.
В ОВА сообщили, что на месте попадания произошел пожар, который впоследствии потушили.
Изуродованы четверть сотни магазинов и торговых павильонов, кафе, парикмахерская, пятиэтажка, машины,
– говорится в сообщении.
Взрывы слышали и в Петропавловской громаде. Туда захватчики направили КАБы и БпЛА.
Загорелся частный дом, еще 3 избиты. Разбиты хозяйственные постройки и машины,
– сообщили в ОВА.
Там также указали, что увеличилось количество пострадавших из-за удара по Николаевской общине, произошедшего накануне. В результате удара известно о 9 пострадавших. К врачам обратилась 14-летняя девочка, которую госпитализировали.
Кроме этого, агрессор бил и по Никопольщине. Враг атаковал из тяжелой артиллерии и FPV-дронами райцентр и Покровскую громаду.
Изуродованы гимназия, дом местных, хозяйственная постройка, линия электропередач, газопровод. Главное – там уцелели люди,
– информировали в ОВА.
Последствия вражеских обстрелов / Фото ОВА
Вражеские атаки на Днепропетровщину: последние новости
Недавно 2 ноября в результате атаки дронами в Павлограде погиб 55-летний мужчина. В течение дня ранения получили 3 человека, среди них 8-летняя девочка. Также пострадал 71-летний местный житель и женщина 39 лет.
В городе тогда возникли пожары и были повреждены многоквартирный дом, машины, металлический навес и частное предприятие.
Россия также била и 1 ноября по нескольким общинах Днепропетровщины. Под огонь оккупантов 1 ноября попали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады Днепропетровщины. Известно, что в результате комбинированной атаки россиян есть погибшие и раненые среди бойцов ВСУ.