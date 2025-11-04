Укр Рус
Новини України Росія гатила КАБами і БпЛА по Дніпропетровщині: є загиблі, понівечені магазини, авто і не тільки
4 листопада, 22:57
3

Росія гатила КАБами і БпЛА по Дніпропетровщині: є загиблі, понівечені магазини, авто і не тільки

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Російська армія завдала чергових ударів по населених пунктах Дніпропетровської області.
  • Внаслідок атак загинули люди, є й постраждалі. Також є значні руйнування.

Окупанти не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. Загарбники атакували декілька громад в регіоні дронами і КАБами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Владислава Гайваненка, очільника ОВА.

Що відомо про атаку на Дніпропетровщину?

Вдень 4 листопада армія Кремля вдарила по центру селища у Покровській громаді Синельниківщини. 

Внаслідок атаки противника є 2 загиблих – чоловіки 47 і 35 років. Також відомо про потерпілих. Так, постраждали ще 4 людей.

В ОВА повідомили, що на місці влучання сталася пожежа, яку згодом загасили. 

Понівечені чверть сотні магазинів і торгівельних павільйонів, кафе, перукарня, п'ятиповерхівка, автівки, 
– ідеться в повідомленні.

Вибухи чули і в Петропавлівській громаді. Туди загарбники скерували КАБи та БпЛА. 

Зайнявся приватний будинок, ще 3 побиті. Потрощені господарські споруди та машини,
– повідомили в ОВА.

Там також вказали, що збільшилася кількість потерпілих через удар по Миколаївській громаді, що стався напередодні. Внаслідок удару відомо про 9 постраждалих. До лікарів звернулася 14-річна дівчинка, яку госпіталізували. 

Крім цього, агресор бив і по Нікопольщині. Ворог атакував з важкої артилерії та FPV-дронами райцентр і Покровську громаду. 

Понівечені гімназія, оселя місцевих, господарська споруда, лінія електропередач, газогін. Головне – там вціліли люди, 
– інформували в ОВА.

Наслідки ворожих обстрілів / Фото ОВА

Ворожі атаки на Дніпропетровщину: останні новини

  • Нещодавно 2 листопада внаслідок атаки дронами у Павлограді загинув 55-річний чоловік. Протягом дня поранення зазнали 3 людини, серед них 8-річна дівчинка. Також постраждав 71-річний місцевий і жінка 39 років. 

  • У місті тоді виникли пожежі і були пошкоджені багатоквартирний будинок, автівки, металевий навіс та приватне підприємство.

  • Росія також била і 1 листопада по кількох громадах Дніпропетровщини. Під вогонь окупантів 1 листопада потрапили Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади Дніпропетровщини. Відомо, що в внаслідок комбінованої атаки росіян є загиблі та поранені серед бійців ЗСУ.