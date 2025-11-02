Росія обстріляла Дніпропетровщину, зокрема Павлоград і Нікопольщину. Про це повідомив Владислав Гайваненко, тимчасовий очільник Дніпропетровської ОВА, передає 24 Канал.
Які наслідки удару по Павлограду?
О 13:57 Повітряні сили попереджали про рух БпЛА курсом на Павлоград зі сходу та півдня. О 15:06 військові зазначали, що безпілотики перебувають в Павлоградському районі на Дніпропетровщині і постійно змінюють напрямок руху.
Внаслідок масованої атаки дронами у Павлограді загинув 55-річний чоловік. Поранені 3 людини. Це 8-річна дівчинка, 71-річний місцевий і жінка 39 років.
Також у місті спалахнули пожежі. Пошкоджені багатоквартирний будинок, автівки, металевий навіс та приватне підприємство.
Під обстрілом FPV-дронами і артилерії перебувала й Нікопольщина. Там поранення отримав 75-річний чоловік Пошкоджені спортшкола, 5 приватних будинків, гаражі, господарська споруда. Зачепило декілька машин і лінію електропередач. ️
Загалом вдень захисники неба знешкодили на Дніпропетровщині 6 БпЛА.
Наслідки атаки на Дніпропетровщину 2 листопада / Фото ОВА
Що відомо про останні російські удари по Дніпропетровщині?
- 1 листопада росіяни завдали комбінований удар по Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Стало відомо, що в внаслідок ракетно-дронової атаки росіян є загиблі та поранені серед бійців ЗСУ.
- У ніч проти 31 жовтня в Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.
- У ніч проти 25 жовтня окупанти завдали ракетного удару по території Петропавлівської громади Синельниківського району. Внаслідок обстрілу загинули дві людини – рятувальник ДСНС і викладачка музики Ірина Тимофієва.