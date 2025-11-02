Россия обстреляла Днепропетровскую область, в частности Павлоград и Никопольщину. Об этом сообщил Владислав Гайваненко, временный глава Днепропетровской ОГА, передает 24 Канал.
Какие последствия удара по Павлограду?
В 13:57 Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА курсом на Павлоград с востока и юга. В 15:06 военные отмечали, что беспилотники находятся в Павлоградском районе Днепропетровской области и постоянно меняют направление движения.
В результате массированной атаки дронами в Павлограде погиб 55-летний мужчина. Ранены 3 человека. Это 8-летняя девочка, 71-летний местный и женщина 39 лет.
Также в городе вспыхнули пожары. Повреждены многоквартирный дом, машины, металлический навес и частное предприятие.
Под обстрелом FPV-дронами и артиллерии находилась и Никопольщина. Там ранения получил 75-летний мужчина Повреждены спортшкола, 5 частных домов, гаражи, хозяйственная постройка. Зацепило несколько машин и линию электропередач. ️
Всего днем защитники неба обезвредили на Днепропетровщине 6 БПЛА.
Последствия атаки на Днепропетровщину 2 ноября / Фото ОВА
Что известно о последних российских ударах по Днепропетровской области?
- 1 ноября россияне нанесли комбинированный удар по Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказались Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская общины. Стало известно, что в результате ракетно-дроновой атаки россиян есть погибшие и раненые среди бойцов ВСУ.
- В ночь на 31 октября в Днепре в результате вражеской атаки возник пожар на территории гражданского предприятия.
- В ночь на 25 октября оккупанты нанесли ракетный удар по территории Петропавловской общины Синельниковского района. В результате обстрела погибли два человека – спасатель ГСЧС и преподаватель музыки Ирина Тимофеева.