Про це пише 24 Канал з посиланням на Владислава Гайваненка, очільника ОВА.

Що відомо про атаку на Дніпропетровщину?

Вдень 4 листопада армія Кремля вдарила по центру селища у Покровській громаді Синельниківщини.

Внаслідок атаки противника є 2 загиблих – чоловіки 47 і 35 років. Також відомо про потерпілих. Так, постраждали ще 4 людей.

В ОВА повідомили, що на місці влучання сталася пожежа, яку згодом загасили.

Понівечені чверть сотні магазинів і торгівельних павільйонів, кафе, перукарня, п'ятиповерхівка, автівки,

– ідеться в повідомленні.

Вибухи чули і в Петропавлівській громаді. Туди загарбники скерували КАБи та БпЛА.

Зайнявся приватний будинок, ще 3 побиті. Потрощені господарські споруди та машини,

– повідомили в ОВА.

Там також вказали, що збільшилася кількість потерпілих через удар по Миколаївській громаді, що стався напередодні. Внаслідок удару відомо про 9 постраждалих. До лікарів звернулася 14-річна дівчинка, яку госпіталізували.

Крім цього, агресор бив і по Нікопольщині. Ворог атакував з важкої артилерії та FPV-дронами райцентр і Покровську громаду.

Понівечені гімназія, оселя місцевих, господарська споруда, лінія електропередач, газогін. Головне – там вціліли люди,

– інформували в ОВА.

Наслідки ворожих обстрілів / Фото ОВА

