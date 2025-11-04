Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владислава Гайваненко, главу ОВА.

Смотрите также В 2025 россияне запустили в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад, – Sky News

Что известно об атаке на Днепропетровщину?

Днем 4 ноября армия Кремля ударила по центру поселка в Покровской общине Синельниковского района.

В результате атаки противника есть 2 погибших – мужчины 47 и 35 лет. Также известно о пострадавших. Так, пострадали еще 4 человека.

В ОВА сообщили, что на месте попадания произошел пожар, который впоследствии потушили.

Изуродованы четверть сотни магазинов и торговых павильонов, кафе, парикмахерская, пятиэтажка, машины,

– говорится в сообщении.

Взрывы слышали и в Петропавловской громаде. Туда захватчики направили КАБы и БпЛА.

Загорелся частный дом, еще 3 избиты. Разбиты хозяйственные постройки и машины,

– сообщили в ОВА.

Там также указали, что увеличилось количество пострадавших из-за удара по Николаевской общине, произошедшего накануне. В результате удара известно о 9 пострадавших. К врачам обратилась 14-летняя девочка, которую госпитализировали.

Кроме этого, агрессор бил и по Никопольщине. Враг атаковал из тяжелой артиллерии и FPV-дронами райцентр и Покровскую громаду.

Изуродованы гимназия, дом местных, хозяйственная постройка, линия электропередач, газопровод. Главное – там уцелели люди,

– информировали в ОВА.

Последствия вражеских обстрелов / Фото ОВА

Смотрите также В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы

Вражеские атаки на Днепропетровщину: последние новости