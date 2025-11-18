Укр Рус
"Еще вчера наряжали елку, а сегодня потеряли все": в Днепре рассказали о последствиях атаки
18 ноября, 20:17
"Еще вчера наряжали елку, а сегодня потеряли все": в Днепре рассказали о последствиях атаки

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В результате российского обстрела в Днепре сгорело здание, где работали региональная редакция Общественного вещания и Украинского радио, а также киностудия и киношкола "Контрабас".
  • В студии "Контрабас" сгорели все костюмы, документы, техника и деньги, но контрабас, их символ, остался невредимым.

В ночь на 18 ноября россияне били по Днепру, в результате чего сгорело здание, в котором работали региональная редакция Общественного вещания и Украинского радио. В этом же помещении находились киностудия и киношкола "Контрабас".

О последствиях вражеской атаки в комментарии журналистам "Радио Свобода" рассказала соучредитель студии Александра Тесленко, передает 24 Канал.

К теме В Днепре россияне ударили по телебашне и телецентру, где работает редакция Общественного

Какие последствия удара по Днепру?

Город и его жители пытаются оправиться от очередного российского обстрела. На фоне полуразрушенного здания Александра рассказала, что студия "Контрабас" снимала фильмы и социальную рекламу, а также проводила обучение.

Накануне там состоялся последний урок: украшали елку, обсуждали планы на новогодние праздники. Уже через несколько часов от студии почти ничего не осталось – сгорели все костюмы, документы, техника, деньги.

Только контрабас, наш символ, не сгорел каким-то чудом,
– поделилась женщина.

Что еще известно о ночной российской атаке на Днепр?

  • Вечером понедельника, 17 ноября, вражеские "Шахеды" массированно атаковали Днепр. В городе возникали пожары.

  • Офис "Суспільне Дніпро" и "Украинского радио Днепра" получил серьезные повреждения. В здании вспыхнул пожар, взрывной волной выбило окна и двери, пострадали перекрытия и крыша. Там также располагалась редакция "Суспільне Донбас". Работники бывшего "Луганского областного телевидения" уже в третий раз остались без офиса.

  • В результате ударов повреждения получил и железнодорожный вокзал. Пострадавших нет, однако часть региона осталась без света, а движение нескольких поездов задерживается.

  • Из-за обстрела травмы получили женщина 59 лет и мужчина 67 лет. В городе повреждены частное и транспортное предприятия, административное здание, СТО, несколько магазинов и киосков, заведение питания, инфраструктурные объекты, шесть многоэтажек и гаражи.