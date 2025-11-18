"Еще вчера наряжали елку, а сегодня потеряли все": в Днепре рассказали о последствиях атаки
- В результате российского обстрела в Днепре сгорело здание, где работали региональная редакция Общественного вещания и Украинского радио, а также киностудия и киношкола "Контрабас".
- В студии "Контрабас" сгорели все костюмы, документы, техника и деньги, но контрабас, их символ, остался невредимым.
В ночь на 18 ноября россияне били по Днепру, в результате чего сгорело здание, в котором работали региональная редакция Общественного вещания и Украинского радио. В этом же помещении находились киностудия и киношкола "Контрабас".
О последствиях вражеской атаки в комментарии журналистам "Радио Свобода" рассказала соучредитель студии Александра Тесленко, передает 24 Канал.
Какие последствия удара по Днепру?
Город и его жители пытаются оправиться от очередного российского обстрела. На фоне полуразрушенного здания Александра рассказала, что студия "Контрабас" снимала фильмы и социальную рекламу, а также проводила обучение.
Накануне там состоялся последний урок: украшали елку, обсуждали планы на новогодние праздники. Уже через несколько часов от студии почти ничего не осталось – сгорели все костюмы, документы, техника, деньги.
Только контрабас, наш символ, не сгорел каким-то чудом,
– поделилась женщина.
Что еще известно о ночной российской атаке на Днепр?
Вечером понедельника, 17 ноября, вражеские "Шахеды" массированно атаковали Днепр. В городе возникали пожары.
Офис "Суспільне Дніпро" и "Украинского радио Днепра" получил серьезные повреждения. В здании вспыхнул пожар, взрывной волной выбило окна и двери, пострадали перекрытия и крыша. Там также располагалась редакция "Суспільне Донбас". Работники бывшего "Луганского областного телевидения" уже в третий раз остались без офиса.
В результате ударов повреждения получил и железнодорожный вокзал. Пострадавших нет, однако часть региона осталась без света, а движение нескольких поездов задерживается.
Из-за обстрела травмы получили женщина 59 лет и мужчина 67 лет. В городе повреждены частное и транспортное предприятия, административное здание, СТО, несколько магазинов и киосков, заведение питания, инфраструктурные объекты, шесть многоэтажек и гаражи.