О последствиях вражеской атаки в комментарии журналистам "Радио Свобода" рассказала соучредитель студии Александра Тесленко, передает 24 Канал.

Какие последствия удара по Днепру?

Город и его жители пытаются оправиться от очередного российского обстрела. На фоне полуразрушенного здания Александра рассказала, что студия "Контрабас" снимала фильмы и социальную рекламу, а также проводила обучение.

Накануне там состоялся последний урок: украшали елку, обсуждали планы на новогодние праздники. Уже через несколько часов от студии почти ничего не осталось – сгорели все костюмы, документы, техника, деньги.

Только контрабас, наш символ, не сгорел каким-то чудом,

– поделилась женщина.

