Про наслідки ворожої атаки в коментарі журналістам "Радіо Свобода" розповіла співзасновниця студії Олександра Тесленко, передає 24 Канал.
Які наслідки удару по Дніпру?
Місто та його мешканці намагаються оговтатися від чергового російського обстрілу. На тлі напівзруйнованої будівлі Олександра розповіла, що студія "Контрабас" знімала фільми й соціальну рекламу, а також проводила навчання.
Напередодні там відбувся останній урок: прикрашали ялинку, обговорювали плани на новорічні свята. Уже за кілька годин від студії майже нічого не залишилося – згоріли всі костюми, документи, техніка, гроші.
Тільки контрабас, наш символ, не згорів якимось чудом,
– поділилася жінка.
Що ще відомо про нічну російську атаку на Дніпро?
Увечері понеділка, 17 листопада, ворожі "Шахеди" масовано атакували Дніпро. У місті виникали пожежі.
Офіс "Суспільне Дніпро" та "Українського радіо Дніпра" зазнав серйозних пошкоджень. У будівлі спалахнула пожежа, вибуховою хвилею вибило вікна й двері, постраждали перекриття та дах. Там також розташовувалася редакція "Суспільне Донбас". Працівники колишнього "Луганського обласного телебачення" вже втретє залишилися без офісу.
Унаслідок ударів пошкоджень зазнав і залізничний вокзал. Постраждалих немає, однак частина регіону залишилася без світла, а рух кількох поїздів затримується.
Через обстріл травм зазнали жінка 59 років та чоловік 67 років. У місті пошкоджені приватне та транспортне підприємства, адміністративна будівля, СТО, кілька магазинів і кіосків, заклад харчування, інфраструктурні об'єкти, шість багатоповерхівок та гаражі.