Про наслідки ворожої атаки в коментарі журналістам "Радіо Свобода" розповіла співзасновниця студії Олександра Тесленко, передає 24 Канал.

Які наслідки удару по Дніпру?

Місто та його мешканці намагаються оговтатися від чергового російського обстрілу. На тлі напівзруйнованої будівлі Олександра розповіла, що студія "Контрабас" знімала фільми й соціальну рекламу, а також проводила навчання.

Напередодні там відбувся останній урок: прикрашали ялинку, обговорювали плани на новорічні свята. Уже за кілька годин від студії майже нічого не залишилося – згоріли всі костюми, документи, техніка, гроші.

Тільки контрабас, наш символ, не згорів якимось чудом,

– поділилася жінка.

Що ще відомо про нічну російську атаку на Дніпро?