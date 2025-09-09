Имел более 30 иностранных деталей: новые данные об "Искандере", который ударил по Кабмину
- Россия ударила по зданию Кабмина крылатой ракетой "Искандер" 9М727 во время обстрела 7 сентября, но боевая часть не сработала.
- Ракета содержала около 35 компонентов американского производства, а также детали из Японии, Великобритании, Швейцарии, Беларуси и России.
Во время массированного обстрела 7 сентября Россия ударила по зданию Кабмина крылатой ракетой "Искандер". Оказалось, что она до сих пор состоит из десятков иностранных компонентов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Уполномоченного по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.
Из чего состоял "Искандер", что попал в Кабмин?
Как отметил Владислав Власюк, по Кабмину попал "Искандер" 9М727. Боевая часть ракеты не сработала, предварительно – из-за поражения цели. Пожар возник в результате возгорания горючего.
Аналогичный исследованный "свежий" "Искандер" содержит около 35 компонентов американского производства, 1 – японского, 1 – британского, 1 – швейцарского, 5 – белорусского и 57 российского,
– рассказал Уполномоченный.
Среди иностранных производителей – Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон", АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (Россия).
Власюк говорит, что по сравнению с предыдущими годами, компонентов из Европы и США стало меньше. А количество деталей из России и Беларуси наоборот – выросло. Всю информацию об иностранных деталях в российской ракете передали партнерам для санкционного реагирования.
Что известно об ударе по Кабмину?
Во время атаки 7 сентября в Киеве было повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Ракета не взорвалась, но возник пожар, который быстро распространился из-за большого количества деревянных конструкций.
В МВД отметили, что сейчас ожидаются результаты экспертизы, чтобы точно убедиться, что это был "Искандер". В любом случае там отмечают, что россияне целились именно в правительственный квартал.
Defense Express пишет, что как и в абсолютном большинстве всех других образцов российского вооружения, в ракете "Искандер", которая попала по Кабмину, также активно используются западные микроэлектронные компоненты с гражданского рынка, которые производятся в Китае.
The Telegraph пишет, что удар по Кабмину мог быть частью большой стратегии Кремля. Однако, как отмечают аналитики, возникает вопрос, действительно ли Россия готова спровоцировать в ответ украинские удары дронами по правительственным зданиям в Москве.