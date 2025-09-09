Мав понад 30 іноземних деталей: з’явились нові дані про "Іскандер", який вдарив по Кабміну
- Росія вдарила по будівлі Кабміну крилатою ракетою "Іскандер" 9М727 під час обстрілу 7 вересня, але бойова частина не спрацювала.
- Ракета містила близько 35 компонентів американського виробництва, а також деталі з Японії, Великої Британії, Швейцарії, Білорусі та Росії.
Під час масованого обстрілу 7 вересня Росія вдарила по будівлі Кабміну крилатою ракетою "Іскандер". Виявилося, що вона досі складається з десятків іноземних компонентів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Уповноваженого з питань санкційної політики Владислава Власюка.
З чого складався "Іскандер", що влучив у Кабмін?
Як зауважив Владислав Власюк, по Кабміну влучив "Іскандер" 9М727. Бойова частина ракети не спрацювала, попередньо – через ураження цілі. Пожежа виникла внаслідок загоряння пальньного.
Аналогічний досліджений "свіжий" "Іскандер" містить близько 35 компонентів американського виробництва, 1 – японського, 1 – британського, 1 – швейцарського, 5 – білоруського та 57 російського,
– розповів Уповноважений.
Серед іноземних виробників – Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ "Інтеграл" (Білорусь), АТ "Мікрон", АТ "Виробнича асоціація "Стріла", АТ "Ангстрем", АТ "Дослідницько-конструкторське бюро "Ексітон", "Карачевський завод "Електродеталь" (Росія).
Власюк каже, що порівняно з попередніми роками, компонентів з Європи та США стало менше. А кількість деталей з Росії та Білорусі навпаки – виросла. Всю інформацію про іноземні деталі в російській ракеті передали партнерам для санкційного реагування.
Що відомо про удар по Кабміну?
Під час атаки 7 вересня у Києві була пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Ракета не вибухнула, але виникла пожежа, яка швидко розповсюдилася через велику кількість дерев'яних конструкцій.
У МВС зауважили, що наразі очікуються результати експертизи, щоб точно впевнитися, що це був "Іскандер". У будь-якому випадку там наголошують, що росіяни цілили саме в урядовий квартал.
Defense Express пише, що як і в абсолютній більшості всіх інших зразків російського озброєння, у ракеті "Іскандер", яка влучила по Кабміну, також активно використовуються західні мікроелектронні компоненти з цивільного ринку, які виробляються у Китаї.
The Telegraph пише, що удар по Кабміну міг бути частиною великої стратегії Кремля. Проте, як зауважують аналітики, постає питання, чи справді Росія готова спровокувати у відповідь українські удари дронами по урядових будівлях у Москві.