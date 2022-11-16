Погибла на могиле своего мужа: в Киевской области вражеская ракета убила женщину на кладбище

Во время ракетных обстрелов Киевщины оборвалась жизнь жительницы села Плесецкое. В этот момент она находилась на кладбище и поминала мужа.

Жуткие детали рассказал руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов.

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По его словам, во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, поминала мужа и погибла из-за смертельного ранения обломками ракеты.

Выражаю соболезнование близким погибшей. Еще раз подчеркиваю, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях,

– добавил он.



В Киевской области вражеская ракета убила женщину / Фото Андрея Небитова

Заметим, что ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подвел предварительные итоги ракетных обстрелов 15 ноября 2022 года. Он сказал, что известно по крайней мере:

об одном человеке, погибшем в Киеве;

еще 6 получили ранения: трое в Киеве и еще трое в другом населенном пункте.

Добавим, что 15 ноября Россия нанесла самую массированную атаку по Украине. Враг выпустил около 100 ракет по городам Украины. Ракеты запускали с направления Каспийского моря и из Ростовской области, а также из акватории Черного моря.

В результате вражеских ударов повреждены около 15 объектов критической инфраструктуры. Также враг ударил и по жилым домам Киева.

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