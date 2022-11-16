Загинула на могилі свого чоловіка: на Київщині ворожа ракета вбила жінку на цвинтарі

Під час ракетного обстрілу Київщини обірвалося життя жительки села Плесецьке. У цей момент вона перебувала на цвинтарі та вшановувала пам'ять свого чоловіка.

Моторошні деталі розповів керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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За його словами, під час повітряної атаки 69-річна жінка перебувала на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети.

Висловлюю співчуття близьким загиблої. Вкотре наголошую, що під час повітряної тривоги треба знаходитись в укриттях,

– додав він.



На Київщині ворожа ракета вбила жінку / Фото Андрія Нєбитова

Зауважимо, що раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підбив попередні підсумки ракетного обстрілу 15 листопада 2022 року. Він сказав, що відомо про щонайменшу:

одну людину, яка загинула в Києві;

ще 6 осіб отримали поранення: троє за адресами у Києві та ще троє в іншому населеному пункті.

Додамо, що 15 листопада Росія завдала наймасованішої атаки по Україні. Ворог випустив приблизно 100 ракет по містах України. Ракети запускали з напрямку Каспійського моря та з Ростовської області, а також з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено близько 15 об'єктів критичної інфраструктури. Також ворог вдарив і по житлових будинках Києва.

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