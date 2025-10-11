Днем 11 октября Россия ударила авиабомбой по гражданским в Константиновке Донецкой области. Вражеское попадание по храму унесло жизни людей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Константиновской МВА Сергей Горбунов.

Смотрите также Враг ударил дронами по авто Черниговоблэнерго: в Минэнерго сообщили имена погибших

Какие последствия удара по Константиновке?

В результате российского авиаудара 11 октября по Константиновке Донецкой области погибли двое мирных жителей. Еще пятеро гражданских получили ранения различной степени тяжести.

По предварительным данным городских властей, враг запустил авиабомбу типа ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма. Там в момент атаки находились местные жители. Раненых доставили в больницу города Дружковка.

Последствия российского террора / Фото Донецкой ОВА

В результате взрыва поврежден фасад Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви,

– сообщил Горбунов.

Кроме самого храма повреждены также девять частных домов.

По данным начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, полицейские на месте террора обнаружили 2-летнего мальчика. Ребенок находился среди пожара вместе с отцом-священником. По словам правоохранителей, мать мальчика погибла от удара врага на прошлой неделе. Ребенка эвакуировали в Краматорск.

В полиции Донецкой области добавили, что в результате атаки погибли двое мужчин 49 и 56 лет. Пострадали двое мужчин, 47 и 74 года, и две женщины, 56 и 62 года. Одна из них находится в тяжелом состоянии с травматической ампутацией руки.

Еще один человек, пострадавший от другого вражеского удара КАБом, самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу в Дружковке.

Последние смертельные удары России: что известно?