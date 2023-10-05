В МВД показали жуткие кадры из села Гроза на Харьковщине, где Россия убила более полусотни человек
Источник:МВД Украины
Оккупанты ударили по магазину и кафе в селе Гроза Харьковской области. Спасатели продолжают работать на месте и показали ужасающие кадры атаки россиян.
По данным главы МВД Игоря Клименко, на месте трагедии работают по меньшей мере 150 полицейских, 75 спасателей, 60 медиков. По состоянию на 17:39 5 октября там все еще продолжают разбирать завалы.
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Что происходит на месте трагедии
В Министерстве внутренних дел рассказали, что на месте работают профильные службы.
По состоянию на 17:06 идет поисково-спасательная операция, работники ГСЧС разбирают завалы. К сожалению, количество жертв уже возросло до 51 человека. Известно о погибшей 6-летней девочке.
Игорь Клименко рассказывал, что оккупанты цинично ударили по помещению кафе и магазина, где проходили поминки. Всего на территории объекта находилось ориентировочно 60 человек.
Что происходит на месте атаки россиян: смотрите видео
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Спасатели продолжают разбирать завалы: смотрите видео
Последствия атаки россиян по селе Гроза Харьковской области / Фото полиции и МВД
Ракетный удар по Грозе Харьковской области: коротко
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты ориентировочно в 13:15 5 октября ударили по кафе и магазину в селе Гроза Купянского района, где было много гражданских людей.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что враги атаковали помещение как раз тогда, когда там происходили поминки. По его данным, всего на территории объекта находилось ориентировочно 60 человек.
- По состоянию на 16:19 5 октября удалось идентифицировать 29 тел граждан. Все остальные тела после такого взрыва направили в медицинские и экспертные учреждения Харькова.
- По словам Игоря Клименко, по предварительным выводам, по заведению ударили "Искандером". Кроме того, по его словам, удар был очень точным, а здание небольшим, поэтому есть подозрения, что был наводчик.