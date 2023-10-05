У МВС показали моторошні кадри з села Гроза на Харківщині, де Росія вбила понад пів сотні людей

Окупанти вдарили по магазину та кафе у селі Гроза Харківської області. Рятувальники продовжують працювати на місці та показали жахливі кадри атаки росіян.

За даними глави МВС Ігоря Клименка, на місці трагедії працюють щонайменше 150 поліцейських, 75 рятувальників, 60 медиків. Станом на 17:39 5 жовтня там досі продовжують розбирати завали.

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Що відбувається на місці трагедії

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що на місці працюють профільні служби.

Станом на 17:06 триває пошуково-рятувальна операція, працівники ДСНС розбирають завали. На жаль, кількість жертв вже зросла до 51 людини. Відомо про загиблу 6-річну дівчинку.

Ігор Клименко розповідав, що окупанти цинічно вдарили по приміщенню кафе та магазину, де відбувались поминки. Всього на території об'єкта перебувало орієнтовно 60 осіб.

Що відбувається на місці атаки росіян: дивіться відео

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Рятувальники продовжують розбирати завали: дивіться відео

Наслідки атаки росіян по селі Гроза Харківської області / Фото поліції та МВС

Ракетний удар по Грозі Харківської області: коротко