Россия ударила по многоэтажке в Днепре ракетой с кассетным боеприпасом, –Зеленский
- Россия ударила по многоэтажке в Днепре ракетой с кассетным боеприпасом.
- В городе около трех десятков раненых.
Владимир Зеленский прокомментировал удар по Днепру. Там россияне попали в многоэтажку.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Россияне били баллистикой и запускали "Шахеды": какие последствия атаки на Украину
Россия обстреляла Днепр ракетой с кассетным боеприпасом
Президент подчеркнул, что Россия атаковала много регионов – это Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, общины Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.
Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку,
– написал Зеленский.
Он акцентировал, что известно о десятках раненых в Украине в результате ночной атаки и трех погибших.
"Каждый такой удар – это не военная необходимость, а сознательная стратегия России запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру. Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют. Каждое ограничение России – это спасенные жизни", – добавил гарант.
Президент поблагодарил бойцов ПВО, которые всю ночь защищали небо, и пилотов F-16, которые "в очередной раз доказали свое мастерство и результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет".
Что известно об атаке на Днепр и область 20 сентября?
Ночью оккупанты ударили по дому в Днепре. Первыми об атаке написали местные паблики, потом это подтвердил мэр города Борис Филатов.
Утром говорилось о 13 пострадавших, позже эта цифра возросла до 26.
К сожалению, есть погибший.
В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела
Кроме этого, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий.
В Павлограде повреждено предприятие.
Никопольский район россияне атаковали FPV-дронами и артиллерией.
Обстреляли Покровскую громаду, загорелся частный дом.