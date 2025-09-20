Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі ракетою з касетним боєприпасом, – Зеленський
- Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі ракетою з касетним боєприпасом.
- У місті близько трьох десятків поранених.
Володимир Зеленський прокоментував удар по Дніпру. Там росіяни поцілили у багатоповерхівку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також Росіяни били балістикою та запускали "Шахеди": які наслідки атаки на Україну
Росія обстріляла Дніпро ракетою з касетним боєприпасом
Президент наголосив, що Росія атакувала багато регіонів – це Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.
Ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку,
– написав Зеленський.
Він акцентував, що відомо про десятки поранених в Україні внаслідок нічної атаки та трьох загиблих.
"Кожен такий удар – це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії – це врятовані життя", – додав гарант.
Президент подякував бійцям ППО, які всю ніч захищали небо, і пілотам F-16, які "вкотре довели свою майстерність та результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет".
Що відомо про атаку на Дніпро й область 20 вересня?
Уночі окупанти вдарили по будинку в Дніпрі. Першими про атаку написали місцеві пабліки, потім це підтвердив мер міста Борис Філатов.
Зранку мовилося про 13 постраждалих, пізніше ця цифра зросла до 26.
На жаль, є загиблий.
У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла
Окрім цього, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.
У Павлограді пошкоджено підприємство.
Нікопольський район росіяни атакували FPV-дронами та артилерією.
Обстріляли Покровську громаду, зайнявся приватний будинок.