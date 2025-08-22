Готовились несколько недель: в ISW объяснили, какой была цель российского удара по Мукачево
- Россия нанесла удар крылатой ракетой по американскому предприятию "Flex" в Мукачево, что повлекло масштабный пожар.
- Враг стремился помешать Соединенным Штатам и европейским союзникам Украины инвестировать в Украину или открывать здесь бизнес.
В ночь на 21 августа российские войска нанесли массированный удар по Украине, нацелившись на западные регионы страны и нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре. По оценкам экспертов, Россия, вероятно, готовилась к этому обстрелу несколько недель.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Зачем Россия била по Закарпатью?
Во время обстрела Россия выпустила крылатую ракету по Мукачево в Закарпатской области, попав в американскую компанию "Flex", которая производит электронику. В результате атаки произошел масштабный пожар, а по меньшей мере 19 работников получили ранения.
Впоследствии Владимир Зеленский отметил, что "Flex" является гражданским предприятием США, которое производит бытовую технику, в частности кофеварки.
Россия, вероятно, нанесла удар по предприятию "Flex", чтобы помешать Соединенным Штатам и европейским союзникам Украины инвестировать в Украину или открывать здесь бизнес,
– говорится в отчете ISW.
По оценкам экспертов, Россия, вероятно, готовилась к этому удару несколько недель, накапливая дроны и ракеты на фоне переговоров США и России.
Аналитики отмечают, что в недели перед саммитом на Аляске Россия проводила удары меньших масштабов, чтобы показать США свою добросовестность в переговорах, и одновременно накапливать боеприпасы для масштабных атак по Украине после встречи.
Удары 20 – 21 августа свидетельствуют о том, что Россия успешно накопила значительное количество дронов и ракет. Последний раз Россия запускала крылатые ракеты "Калибр" 21 июля и "Кинжалы" 4 августа, что подтверждает, что накопление боеприпасов позволило применить их массово в августе.
Что известно о массированной атаке 21 августа?
- В ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетные удары по промышленному объекту в Мукачево. В результате на территории предприятия возник масштабный пожар площадью около 7 тысяч квадратных метров. Пострадавших госпитализировали в больницу, из них два человека находятся в тяжелом состоянии.
- Враг также нанес комбинированный удар по Львову, в результате обстрела есть погибший. Повреждены 26 домов, сорвано 5 крыш, выбито 155 окон. Кроме этого, поврежден детский сад – ориентировочно 30 окон и 9 авто.
- Всего для атаки россияне применили 574 ударных БпЛА и 40 ракет. По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.