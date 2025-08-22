В ночь на 21 августа российские войска нанесли массированный удар по Украине, нацелившись на западные регионы страны и нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре. По оценкам экспертов, Россия, вероятно, готовилась к этому обстрелу несколько недель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также Последствия могли быть значительно хуже: Свириденко отреагировала на атаку по заводу Flex в Мукачево

Зачем Россия била по Закарпатью?

Во время обстрела Россия выпустила крылатую ракету по Мукачево в Закарпатской области, попав в американскую компанию "Flex", которая производит электронику. В результате атаки произошел масштабный пожар, а по меньшей мере 19 работников получили ранения.

Впоследствии Владимир Зеленский отметил, что "Flex" является гражданским предприятием США, которое производит бытовую технику, в частности кофеварки.

Россия, вероятно, нанесла удар по предприятию "Flex", чтобы помешать Соединенным Штатам и европейским союзникам Украины инвестировать в Украину или открывать здесь бизнес,

– говорится в отчете ISW.

По оценкам экспертов, Россия, вероятно, готовилась к этому удару несколько недель, накапливая дроны и ракеты на фоне переговоров США и России.

Аналитики отмечают, что в недели перед саммитом на Аляске Россия проводила удары меньших масштабов, чтобы показать США свою добросовестность в переговорах, и одновременно накапливать боеприпасы для масштабных атак по Украине после встречи.

Удары 20 – 21 августа свидетельствуют о том, что Россия успешно накопила значительное количество дронов и ракет. Последний раз Россия запускала крылатые ракеты "Калибр" 21 июля и "Кинжалы" 4 августа, что подтверждает, что накопление боеприпасов позволило применить их массово в августе.

Что известно о массированной атаке 21 августа?