В ніч на 21 серпня російські війська завдали масованого удару по Україні, націлившись на західні регіони країни та завдавши значної шкоди цивільній інфраструктурі. За оцінками експертів, Росія, ймовірно, готувалася до цього обстрілу кілька тижнів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також Наслідки могли бути значно гіршими: Свириденко відреагувала на атаку по заводу Flex у Мукачеві

Навіщо Росія била по Закарпаттю?

Під час обстрілу Росія випустила крилату ракету по Мукачеву в Закарпатській області, влучивши в американську компанію "Flex", яка виробляє електроніку. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, а щонайменше 19 працівників отримали поранення.

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що "Flex" є цивільним підприємством США, яке виготовляє побутову техніку, зокрема кавоварки.

Росія, ймовірно, завдала удару по підприємству "Flex", щоб перешкодити Сполученим Штатам та європейським союзникам України інвестувати в Україну або відкривати тут бізнес,

– йдеться у звіті ISW.

За оцінками експертів, Росія, ймовірно, готувалася до цього удару кілька тижнів, накопичуючи дрони та ракети на тлі переговорів США та Росії.

Аналітики зазначають, що в тижні перед самітом на Алясці Росія проводила удари менших масштабів, щоб показати США свою добросовісність у переговорах, і водночас накопичувати боєприпаси для масштабних атак по Україні після зустрічі.

Удари 20 – 21 серпня свідчать про те, що Росія успішно накопичила значну кількість дронів та ракет. Востаннє Росія запускала крилаті ракети "Калібр" 21 липня та "Кинджали" 4 серпня, що підтверджує, що накопичення боєприпасів дозволило застосувати їх масово у серпні.

Що відомо про масовану атаку 21 серпня?