Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Навіщо Росія била по Закарпаттю?

Під час обстрілу Росія випустила крилату ракету по Мукачеву в Закарпатській області, влучивши в американську компанію "Flex", яка виробляє електроніку. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, а щонайменше 19 працівників отримали поранення.

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що "Flex" є цивільним підприємством США, яке виготовляє побутову техніку, зокрема кавоварки.

Росія, ймовірно, завдала удару по підприємству "Flex", щоб перешкодити Сполученим Штатам та європейським союзникам України інвестувати в Україну або відкривати тут бізнес,

– йдеться у звіті ISW.

За оцінками експертів, Росія, ймовірно, готувалася до цього удару кілька тижнів, накопичуючи дрони та ракети на тлі переговорів США та Росії.

Аналітики зазначають, що в тижні перед самітом на Алясці Росія проводила удари менших масштабів, щоб показати США свою добросовісність у переговорах, і водночас накопичувати боєприпаси для масштабних атак по Україні після зустрічі.

Удари 20 – 21 серпня свідчать про те, що Росія успішно накопичила значну кількість дронів та ракет. Востаннє Росія запускала крилаті ракети "Калібр" 21 липня та "Кинджали" 4 серпня, що підтверджує, що накопичення боєприпасів дозволило застосувати їх масово у серпні.

