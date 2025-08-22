Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Навіщо Росія била по Закарпаттю?
Під час обстрілу Росія випустила крилату ракету по Мукачеву в Закарпатській області, влучивши в американську компанію "Flex", яка виробляє електроніку. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа, а щонайменше 19 працівників отримали поранення.
Згодом Володимир Зеленський зазначив, що "Flex" є цивільним підприємством США, яке виготовляє побутову техніку, зокрема кавоварки.
Росія, ймовірно, завдала удару по підприємству "Flex", щоб перешкодити Сполученим Штатам та європейським союзникам України інвестувати в Україну або відкривати тут бізнес,
– йдеться у звіті ISW.
За оцінками експертів, Росія, ймовірно, готувалася до цього удару кілька тижнів, накопичуючи дрони та ракети на тлі переговорів США та Росії.
Аналітики зазначають, що в тижні перед самітом на Алясці Росія проводила удари менших масштабів, щоб показати США свою добросовісність у переговорах, і водночас накопичувати боєприпаси для масштабних атак по Україні після зустрічі.
Удари 20 – 21 серпня свідчать про те, що Росія успішно накопичила значну кількість дронів та ракет. Востаннє Росія запускала крилаті ракети "Калібр" 21 липня та "Кинджали" 4 серпня, що підтверджує, що накопичення боєприпасів дозволило застосувати їх масово у серпні.
Що відомо про масовану атаку 21 серпня?
- В ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетних ударів по промисловому об'єкту в Мукачеві. Внаслідок цього на території підприємства виникла масштабна пожежа площею близько 7 тисяч квадратних метрів. Постраждалих госпіталізували до лікарні, з них двоє осіб перебувають у важкому стані.
- Ворог також завдав комбінованого удару по Львову, внаслідок обстрілу є загиблий. Пошкоджено 26 будинків, зірвано 5 дахів, вибито 155 вікон. Крім цього, пошкоджено дитячий садок – орієнтовно 30 вікон та 9 авто.
- Загалом для атаки росіяни застосували 574 ударних БпЛА та 40 ракет. За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.