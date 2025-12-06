Россия ударила по Новгород-Северскому: есть жертва, повреждения отделения полиции и домов
- 6 декабря Россия совершила атаку беспилотниками на Новгород-Северский, повредив райотдел полиции и несколько домов.
- В результате атаки погиб человек, а правоохранители фиксируют военное преступление.
Вечером субботы, 6 декабря, Россия атаковала беспилотниками Черниговскую область. Под вражеским ударом был Новгород-Северский.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию и главу Новгород-Северской РГА Александра Селиверстова.
Смотрите также В Днепре Россия уничтожила склады с лекарствами для миллионов украинцев: пожары тушат с авиации
Какие последствия удара по Черниговщине?
Вечером 6 декабря Новгород-Северский на Черниговщине атаковали четыре ударных БпЛА типа "Герань-2". Как сообщили правоохранители, последствия обстрела зафиксировали в центральной части города.
После попаданий вспыхнуло здание райотдела полиции, а взрывной волной изуродовано медицинский колледж. Также повреждены по меньшей мере восемь частных жилых домов и гражданский автомобиль.
По данным Новгород-Северской РВА, в результате атаки погиб мужчина 50 лет в своем доме.
Пожар после атаки "Шахедов" на Черниговщину / Фото Новгород-Северского РОА
Правоохранители открыли уголовные производства по факту военного преступления.
Массированная атака по Украине: что известно?
6 декабря Россия ударила по гражданским объектам в Днепре, уничтожив склады с марлей, бинтами и шинами. В результате обстрела вспыхнул пожар. К тушению привлекли авиацию ГСЧС и более сотни спасателей.
Той же ночью россияне массированно ударили по железнодорожной инфраструктуре Киевщины. Вокзал в Фастове разрушен в результате атаки.
На Львовской области под российским обстрелом были объекты критической инфраструктуры. Известно, что пострадали два человека.