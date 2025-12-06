Росія вгатила по Новгород-Сіверському: є жертва, пошкодження відділку поліції та будинків

Увечері суботи, 6 грудня, Росія атакувала безпілотниками Чернігівщину. Під ворожим ударом був Новгород-Сіверський.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію та очільника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова.

Які наслідки удару по Чернігівщині?

Увечері 6 грудня Новгород-Сіверський на Чернігівщині атакували чотири ударні БпЛА типу "Герань-2". Як повідомили правоохоронці, наслідки обстрілу зафіксували у центральній частині міста.

Після влучань спалахнула будівля райвідділу поліції, а вибуховою хвилею понівечено медичний коледж. Також пошкоджено щонайменше вісім приватних житлових будинків та цивільну автівку.

За даними Новгород-Сіверської РВА, внаслідок атаки загинув чоловік 50 років у своєму будинку.

Пожежа після атаки "Шахедів" на Чернігівщину / Фото Новгород-Сіверської РВА

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом воєнного злочину.

Масована атака по Україні: що відомо?