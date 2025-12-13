Блэкаут в Одессе: в сети показали, как живет город без света, тепла и воды

После жестокой атаки на Одессу в городе нет света и воды. В сети появляются кадры, на которых видно, что происходит в Одессе сейчас.

Фото и видео из Одессы собрал 24 Канал.

Что происходит в Одессе 13 декабря?

На видео, которые распространяют в интернете, видно, что город темный. Кое-где его освещают разве что фары автомобилей, одиночные фонари или светофоры. Слышно, как гудят генераторы.

Ситуация в Одессе вечером 13 декабря: смотрите видео

Поскольку в городе нет и воды, то люди набирают ее из бюветов. А потому там выстроились длинные очереди. Ранее местные власти говорили, что продолжит работу бюветов до десяти вечера.

Очереди в бювет в Одессе: смотрите видео

Журналисты "Думской" показали кадры из темного города. Они сразу предупредили: ситуация реальная, фотографии не сгенерированы искусственным интеллектом.

Блэкаут в Одессе 13 декабря / Фото "Думская"

Поезда из Одессы задерживаются, но едут

В Укрзализныце рассказали, что на одесском вокзале есть пункт несокрушимости, который постоянно открыт.

"Одесса остается обесточенной, но движение продолжается. Задействованы резервные тепловозы, поэтому есть отклонения от графиков отправки", – написали там.

Задержки поездов из Одессы 13 декабря таковы:

поезд №38 Одесса – Ужгород задерживается на 43 минуты;

поезд №26 Одесса – Ясиня на 59 минут;

поезд №12 Одесса – Львов на 42 минуты;

поезд №78 Одесса – Ковель на 65 минут.

Одесские коммунальщики после российской атаки / Фото со страницы Сергея Лысака

Что надо знать об атаке по Одессе сегодня?