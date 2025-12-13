Блекаут в Одесі: в мережі показали, як живе місто без світла, тепла та води

Після жорстокої атаки на Одесу в місті немає світла та води. В мережі з'являються кадри, на яких видно, що відбувається в Одесі зараз.

Фото та відео з Одеси зібрав 24 Канал.

Що відбувається в Одесі 13 грудня?

На відео, які поширюють в інтернеті, видно, що місто темне. Подекуди його освітлюють хіба що фари автівок, поодинокі ліхтарі чи світлофори. Чутно, як гудуть генератори.

Ситуація в Одесі увечері 13 грудня: дивіться відео

Оскільки в місті немає і води, то люди набирають її з бюветів. А тому там вишикувалися довгі черги. Раніше місцева влада казала, що продовжить роботу бюветів до десятої вечора.

Черги в бювет в Одесі: дивіться відео

Журналісти "Думської" показали кадри з темного міста. Вони одразу попередили: ситуація реальна, світлини не згенеровані штучним інтелектом.

Блекаут в Одесі 13 грудня / Фото "Думська"

Поїзди з Одеси затримуються, але їдуть

В Укрзалізниці розповіли, що на одеському вокзалі є фортеця незламності, яка постійно відкрита.

"Одеса лишається знеструмленою, але рух триває. Задіяно резервні тепловози, тому є відхилення від графіків відправки", – написали там.

Затримки потягів з Одеси 13 грудня такі:

поїзд №38 Одеса – Ужгород затримується на 43 хвилини;

поїзд №26 Одеса – Ясіня на 59 хвилин;

поїзд №12 Одеса – Львів на 42 хвилини;

поїзд №78 Одеса – Ковель на 65 хвилин.

Одеські комунальники після російської атаки / Фото зі сторінки Сергія Лисака

Що треба знати про атаку по Одесі сьогодні?