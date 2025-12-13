Блекаут в Одесі: в мережі показали, як живе місто без світла, тепла та води
- Після атаки в Одесі немає світла та води, місто подекуди освітлюють лише фари автівок та генератори.
- Люди стояли у довгих чергах за водою до бюветів
Після жорстокої атаки на Одесу в місті немає світла та води. В мережі з'являються кадри, на яких видно, що відбувається в Одесі зараз.
Фото та відео з Одеси зібрав 24 Канал.
Дивіться також Удари тривали від ночі до ранку: яка ситуація в Одесі після однієї з наймасованіших атак
Що відбувається в Одесі 13 грудня?
На відео, які поширюють в інтернеті, видно, що місто темне. Подекуди його освітлюють хіба що фари автівок, поодинокі ліхтарі чи світлофори. Чутно, як гудуть генератори.
Ситуація в Одесі увечері 13 грудня: дивіться відео
Оскільки в місті немає і води, то люди набирають її з бюветів. А тому там вишикувалися довгі черги. Раніше місцева влада казала, що продовжить роботу бюветів до десятої вечора.
Черги в бювет в Одесі: дивіться відео
Журналісти "Думської" показали кадри з темного міста. Вони одразу попередили: ситуація реальна, світлини не згенеровані штучним інтелектом.
Блекаут в Одесі 13 грудня / Фото "Думська"
Поїзди з Одеси затримуються, але їдуть
В Укрзалізниці розповіли, що на одеському вокзалі є фортеця незламності, яка постійно відкрита.
"Одеса лишається знеструмленою, але рух триває. Задіяно резервні тепловози, тому є відхилення від графіків відправки", – написали там.
Затримки потягів з Одеси 13 грудня такі:
поїзд №38 Одеса – Ужгород затримується на 43 хвилини;
поїзд №26 Одеса – Ясіня на 59 хвилин;
поїзд №12 Одеса – Львів на 42 хвилини;
поїзд №78 Одеса – Ковель на 65 хвилин.
Дивіться також "Тут було наше світло": енергетики Одещини показали двадцяту підстанцію після удару
Одеські комунальники після російської атаки / Фото зі сторінки Сергія Лисака
Що треба знати про атаку по Одесі сьогодні?
Росіяни гатили по місту всю ніч, а потім зранку. Уперше по Одещині застосували "Кинджали".
Це була одна з наймасованіших російських атак по регіону. Обстріли пошкодили адміністративні та житлові будівлі, а також об'єкти енергетичної інфраструктури.
Четверо людей постраждали. Пошкодження є в тому числі в історичній частині міста.
Поки не відомо, коли повернуться світло, вода і тепло. Втім, енергетики змогли заживити 40 тисяч споживачів.
Іще без світла залишилося місто Арциз на Одещині. Там електрики може не бути тиждень.