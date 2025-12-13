Укр Рус
13 грудня, 23:10
Блекаут в Одесі: в мережі показали, як живе місто без світла, тепла та води

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Після атаки в Одесі немає світла та води, місто подекуди освітлюють лише фари автівок та генератори.
  • Люди стояли у довгих чергах за водою до бюветів

Після жорстокої атаки на Одесу в місті немає світла та води. В мережі з'являються кадри, на яких видно, що відбувається в Одесі зараз.

Фото та відео з Одеси зібрав 24 Канал.

Що відбувається в Одесі 13 грудня? 

На відео, які поширюють в інтернеті, видно, що місто темне. Подекуди його освітлюють хіба що фари автівок, поодинокі ліхтарі чи світлофори. Чутно, як гудуть генератори. 

Ситуація в Одесі увечері 13 грудня: дивіться відео 

Оскільки в місті немає і води, то люди набирають її з бюветів. А тому там вишикувалися довгі черги. Раніше місцева влада казала, що продовжить роботу бюветів до десятої вечора. 

Черги в бювет в Одесі: дивіться відео 

Журналісти "Думської" показали кадри з темного міста. Вони одразу попередили: ситуація реальна, світлини не згенеровані штучним інтелектом. 

Блекаут в Одесі 13 грудня / Фото "Думська" 

 

Поїзди з Одеси затримуються, але їдуть 

В Укрзалізниці розповіли, що на одеському вокзалі є фортеця незламності, яка постійно відкрита. 

"Одеса лишається знеструмленою, але рух триває. Задіяно резервні тепловози, тому є відхилення від графіків відправки", – написали там. 

Затримки потягів з Одеси 13 грудня такі:

  • поїзд №38 Одеса – Ужгород затримується на 43 хвилини;

  • поїзд №26 Одеса – Ясіня на 59 хвилин;

  • поїзд №12 Одеса – Львів на 42 хвилини;

  • поїзд №78 Одеса – Ковель на 65 хвилин. 

Одеські комунальники після російської атаки / Фото зі сторінки Сергія Лисака

Що треба знати про атаку по Одесі сьогодні? 

  • Росіяни гатили по місту всю ніч, а потім зранку. Уперше по Одещині застосували "Кинджали".

  • Це була одна з наймасованіших російських атак по регіону. Обстріли пошкодили адміністративні та житлові будівлі, а також об'єкти енергетичної інфраструктури.

  • Четверо людей постраждали. Пошкодження є в тому числі в історичній частині міста.

  • Поки не відомо, коли повернуться світло, вода і тепло. Втім, енергетики змогли заживити 40 тисяч споживачів.

  • Іще без світла залишилося місто Арциз на Одещині. Там електрики може не бути тиждень.