Есть риск подтопления: в Харьковской ОВА ответили, будет ли эвакуация после атаки на плотину
- После удара по дамбе Печенежского водохранилища есть риск подтопления, по данным Харьковской ОГА
- Планы эвакуации включают организованный транспорт и места для проживания, с возможностью развертывания транзитных центров в Полтавской, Киевской и Житомирской областях.
Россияне несколько дней подряд атакуют Печенежскую громаду, что на Харьковщине. После вражеского удара 7 декабря по дамбе Печенежского водохранилища есть угроза подтопления.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает 24 Канал.
Что говорят в ОВА об эвакуации на Харьковщине?
После удара России по плотине Печенежского водохранилища 7 декабря, по данным ОВА, есть риск подтопления громады. Местные власти заранее готовят планы эвакуации.
Прилагаем максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию после вражеского обстрела одной из дамб области. Есть риски подтопления населения,
– сообщил Синегубов.
В Харьковской ОВА отмечают, что планы реагирования создали еще в 2022 году, когда россияне уже били по этому объекту. Синегубов заверил, что планы обновили.
Если ситуация ухудшится, сказали в ОВА, эвакуация может понадобиться около 13 тысячам жителей, из них 3,5 тысячи – маломобильные.
"Все имеющиеся ресурсы позволят нам провести эвакуацию своевременно и организованно. В случае необходимости мы обеспечим транспорт и места для временного проживания", – отметил Синегубов. Дополнительно рассматривают развертывание транзитных центров в Полтавской, Киевской и Житомирской областях.
Председатель Печенежской громады Александр Гусаров сообщил Суспильному, что восстановление дамбы еще не начинали из-за опасности.
Сейчас прокладываем новые маршруты, направляем наши социальные автобусы, как они ходили, так и будут ездить. Но и по другому маршруту,
– рассказал Гусаров.
Как оценивают ситуацию в Коордштабе?
Заместитель Министра развития громад и территорий Украины Алексей Рябикин провел заседание Координационного штаба по ситуации на Харьковщине.
По состоянию на сейчас ситуация стабильная, оснований для проведения каких-либо мероприятий по эвакуации населения нет,
– сообщили в министерстве.
Для оперативного взаимодействия служб при Минразвития создали специальную рабочую группу. Отмечается, что прорабатывают логистику, в частности увеличение рейсов Укрзализныци.
Удар по плотине на Харьковщине: последние новости
Как сообщил аналитик Павел Лакийчук в эфире 24 Канала атака имеет как военные, так и гуманитарные последствия. Он добавил, что повреждение плотины на Северском Донце влияет на водоснабжение Харькова.
По данным ISW, таких ударов Россия наносит, чтобы ослабить обороноспособность Украины. В частности речь идет о Волчанском, Купянском и Великобурлукском направлениях.