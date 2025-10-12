Российские оккупанты не прекращают свой циничный террор по украинским регионам. Враг продолжает атаки на объекты энергетической инфраструктуры Киевщины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Николая Калашника, главу Киевской ОВА.

Что известно об ударе россиян по подстанции в Киевской области?

Оккупанты ударили по одной из подстанций Бориспольского района.

В результате российской атаки ранения получили сотрудники ДТЭК. Их доставили в местную больницу. Предварительно, у одного работника осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног.

У другого пострадавшего – травма уха, ссадины рук и ног.

В ДТЭК уточнили, что бригада энергетиков попала под атаку "Шахеда" во время восстановительных работ в Киевской области, уже после отбоя воздушной тревоги. Там подтвердили, что 2 их работников травмированы.

