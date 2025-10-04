Удар по поезду в Шостке: по меньшей мере 30 человек пострадали
- Россия атаковала железнодорожный вокзал Сумской области.
- Враг поразил пассажирский поезд сообщением Шостка – Киев.
- Пострадали десятки человек.
Россия атаковала железнодорожный вокзал на Сумщине. Враг прицельно ударил по пассажирскому поезду сообщением Шостка – Киев.
По словам главы ОВА Олега Григорова, пострадали пассажиры поезда. На месте происшествия идет спасательная операция, передает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.
Смотрите также Ночью ВСУ поразили Киришский нефтезавод и ракетный корабль "Буян-М", – Генштаб
Сколько человек пострадало?
Председатель Шосткинского РВА Оксана Тарасюк сообщила, что в результате атаки на поезд есть по меньшей мере 30 пострадавших. Раненые госпитализированы. Также чиновница рассказала, что из-за российского удара вспыхнул вагон. На месте работают спасатели, медики и экстренные службы. Масштабы разрушений и количество потерпевших уточняются.
Президент Зеленский отреагировал на удар по пассажирскому поезду. В частности, он уточнил, что враг атаковал поезд беспилотником. Глава государства отметил, что оккупанты хорошо знали, что бьют по гражданским.
Каждый день Россия уносит жизни людей. И только сила может заставить их прекратить это. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность,
– подчеркнул президент.
Заметим, что на момент атаки на железнодорожный вокзал Сумской области была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой дронов. Воздушные силы не раз сообщали о пребывании вражеских беспилотников в Сумской области.
Что известно о последних ударах оккупантов по железной дороге?
- Ночью 2 октября Россия нанесла массированные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, в частности, по депо Укрзализныци в Одессе, Сумской и Черниговской областях.
- Ночные обстрелы 30 сентября повредили железнодорожную инфраструктуру Черниговщины, вызвав задержки в движении поездов.
- В ночь на 25 сентября Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру, были обесточены 4 участка в Николаевской и Кировоградской областях.
- Россия с июля 2025 года активно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины, в том числе стратегические узловые станции.