Россия атаковала железнодорожный вокзал на Сумщине. Враг прицельно ударил по пассажирскому поезду сообщением Шостка – Киев.

По словам главы ОВА Олега Григорова, пострадали пассажиры поезда. На месте происшествия идет спасательная операция, передает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

Сколько человек пострадало?

Председатель Шосткинского РВА Оксана Тарасюк сообщила, что в результате атаки на поезд есть по меньшей мере 30 пострадавших. Раненые госпитализированы. Также чиновница рассказала, что из-за российского удара вспыхнул вагон. На месте работают спасатели, медики и экстренные службы. Масштабы разрушений и количество потерпевших уточняются.

Президент Зеленский отреагировал на удар по пассажирскому поезду. В частности, он уточнил, что враг атаковал поезд беспилотником. Глава государства отметил, что оккупанты хорошо знали, что бьют по гражданским.

Каждый день Россия уносит жизни людей. И только сила может заставить их прекратить это. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность,

– подчеркнул президент.

Заметим, что на момент атаки на железнодорожный вокзал Сумской области была объявлена ​​воздушная тревога в связи с угрозой дронов. Воздушные силы не раз сообщали о пребывании вражеских беспилотников в Сумской области.

Что известно о последних ударах оккупантов по железной дороге?