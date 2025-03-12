Это раздражает Россию: Братчук предположил цель удара по порту Одессы

На фоне переговоров в Саудовской Аравии Россия не прекращала атак по Украине. В частности, под ударом была Одесская область, ее портовая инфраструктура и даже зерновой корабль.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что Россия пытается повысить ставки.

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Россия пытается бить по экономике

Братчук отметил, что Россия хочет диктовать свои условия на будущих переговороах и благодаря этим ударам хочет и дальше разрушать экономическую инфраструктуру, в частности Одесского региона, Юга Украины, Украины и демонстрирует свои возможности. Атаки "Шахедов" по Одессе и Одесской области на прошлой неделе были связаны именно с энергетической инфраструктурой, а сейчас говорится о наших морских коридорах.

Они работают на импорт, экспорт, продовольственную безопасность. Таким образом Россия хочет в дальнейшем диктовать свои условия и на всемирном продовольственном рынке, который связан прежде всего с зерновыми. На судне, которое пострадало, погибло 4 сирийцев-членов экипажа, имел зерновые, что должны были быть отгружены в Алжир, поэтому Россия демонстрирует свою агрессию, свои боевые возможности на фоне событий в Джидде,

- отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Россия хочет обезопасить Новороссийск

По его словам, Россия сейчас проигрывает в Черном море, имеет огромные потери. Черноморский флот России превратился во флотилию. Он не выполняет тех функций, которые должен был бы по мнению Москвы выполнять в Черном море. Это бесит Россию. Она хочет вернуть статус-кво в акватории. Здесь и Турция пытается усидеть на 2 стульях и не хочет усиления российского флота.

"С другой стороны видим насколько эффективно работает морская коалиция, которую возглавляет Великобритания. Оттуда также эти успехи. Россия пытается обезопасить Новороссийск, где есть нефтяные терминалы, ракетоносители, оттуда везут украинское краденое зерно. Очень много причин давления на Россию со стороны Украины. Россия, атакуя наши порты, пытается обезопасить себя, поэтому война в Черном море продолжается", – подчеркнул Братчук.