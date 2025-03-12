Це дратує Росію: Братчук припустив мету удару по порту Одеси

На тлі перемовин у Саудівській Аравії Росія не припиняла атак по Україні. Зокрема, під ударом була Одещина, її портова інфраструктура та навіть зерновий корабель.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що Росія намагається підвищити ставки.

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Росія намагається бити по економіці

Братчук зазначив, що Росія хоче диктувати свої умови на майбутніх переговороах і завдяки цим ударам хоче й надалі руйнувати економічну інфраструктуру, зокрема Одеського регіону, Півдня України, України та демонструє свої спроможності. Атаки "Шахедів" по Одесі й Одещині минулого тижня були пов'язані саме з енергетичною інфраструктурою, а наразі мовиться про наші морські коридори.

Вони працюють на імпорт, експорт, продовольчу безпеку. Таким чином Росія хоче надалі диктувати свої умови й на всесвітньому продовольчому ринку, який пов'язаний перш за все із зерновими. На судні, яке постраждало, загинуло 4 сирійців-членів екіпажу, мав зернові, що мали бути відвантажені до Алжиру, тож Росія демонструє свою агресію, свої бойові спроможності на тлій подій у Джидді,

- зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Росія хоче убезпечити Новоросійськ

За його словами, Росія зараз програє в Чорному морі, має величезні втрати. Чорноморський флот Росії перетворився на флотилію. Він не виконує тих функцій, які мав би на думку Москви виконувати в Чорному морі. Це бісить Росію. Вона хоче повернути статус-кво в акваторії. Тут і Туреччина намагається всидіти на 2 стільцях і не хоче підсилення російського флоту.

"З іншого боку бачимо наскільки ефективно працює морська коаліція, яку очолює Велика Британія. Звідти також ці успіхи. Росія намагається убезпечити Новоросійськ, де є нафтові термінали, ракетоносії, звідти везуть українське крадене зерно. Дуже багато причин тиску на Росію з боку України. Росія, атакуючи наші порти, намагається убезпечити себе, тому війна в Чорному морі триває", – наголосив Братчук.