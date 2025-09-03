Укр Рус
3 сентября, 12:13
2

Уничтожено еще одно судно: Неижпапа рассказал об очередном успешном ударе по врагу

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • ВМС Украины успешно уничтожили российское судно и ликвидировали оккупантов.
  • За последнее время ВСУ уничтожили 780 российских солдат, танк, боевые машины, артсистемы и другую технику, а также повредили инфраструктуру врага, включая аэродромы и радиолокационные станции.

Военно-морские силы ВСУ провели очередную успешную операцию. Защитники не только уничтожили вражеское судно, но и ликвидировали личный состав.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу.

Какие последствия операции воинов ВМС?

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины обнаружили в акватории моря катер, перевозивший российских оккупантов. С его помощью вражеское подразделение собиралось добраться до Тендировской косы.

Однако украинские защитники быстро сработали и остановили очередной скоростной катер Черноморского флота России. Они нанесли сокрушительный удар по судну противника.

7 оккупантов уничтожено, четыре – ранены, 
– сообщил вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Украинские воины остановили и уничтожили катер россиян: смотрите видео

Что известно о последних потерях врага?

  • За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 780 российских солдат, танк, вражеские боевые бронированные машины, артсистемы, автомобилную и специальную технику. Всего за время полномасштабной войны ликвидированы уже около 1 084 570 оккупантов.

  • Дроны ГУР недавно атаковали аэродром возле Симферополя, где удалось уничтожить российский вертолет Ми-8. Также беспилотники нанесли удар по бухте в Севастополе, где был расположен буксир врага, вероятно БУК-2190.

  • 30 августа ССО Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию к комплексу С-300.

  • А через несколько дней под удар защитников попали радиолокационный комплекс, антенна радиотелескопа РТ-70, система спутниковой навигации ГЛОНАСС и радарные станции из состава системы ПВО С-400.