Военно-морские силы ВСУ провели очередную успешную операцию. Защитники не только уничтожили вражеское судно, но и ликвидировали личный состав.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу.

Какие последствия операции воинов ВМС?

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины обнаружили в акватории моря катер, перевозивший российских оккупантов. С его помощью вражеское подразделение собиралось добраться до Тендировской косы.

Однако украинские защитники быстро сработали и остановили очередной скоростной катер Черноморского флота России. Они нанесли сокрушительный удар по судну противника.

7 оккупантов уничтожено, четыре – ранены,

– сообщил вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Украинские воины остановили и уничтожили катер россиян: смотрите видео

Что известно о последних потерях врага?