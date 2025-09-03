Так только за сутки оккупанты потеряли 780 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сколько солдат и техники потеряла Россия за сутки?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 084 570 (+780) человек;
  • танков – 11 157 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 237 (+4);
  • артиллерийских систем – 32 342 (+41);
  • РСЗО – 1 477 (+0);
  • средств ПВО – 1 213 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 55 784 (+338);
  • крылатых ракет – 3 664 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 600 (+112);
  • специальной техники – 3 956 (+4).

Потери россиян 3 сентября 2025 года
Потери врага на 3 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • На днях российская армия потеряла два вертолета Ми-8 на авиабазе в Гвардейском, что во временно оккупированном Крыму. Они могли стоить от 20 до 30 миллионов долларов. Также в бухте Севастополя из строя был выведен российский буксир, вероятно БУК-2190.

  • Возле Покровска украинские защитники ликвидировали с помощью HIMARS 7 единиц техники, среди которой были танки и БМП. После удачной атаки бойцы нанесли еще один удар, окончательно добив остатки штурмовой группы. Пострадали по меньшей мере 50 оккупантов.

  • Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии 24 Канала рассказал, что 30 августа новые украинские ракеты "Фламинго" ударили по заставе и шести катерах ФСБ России.