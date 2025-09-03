Так только за сутки оккупанты потеряли 780 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сколько солдат и техники потеряла Россия за сутки?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1 084 570 (+780) человек;

танков – 11 157 (+1);

боевых бронированных машин – 23 237 (+4);

артиллерийских систем – 32 342 (+41);

РСЗО – 1 477 (+0);

средств ПВО – 1 213 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 55 784 (+338);

крылатых ракет – 3 664 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 60 600 (+112);

специальной техники – 3 956 (+4).



