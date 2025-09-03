Так только за сутки оккупанты потеряли 780 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Сколько солдат и техники потеряла Россия за сутки?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 084 570 (+780) человек;
- танков – 11 157 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 237 (+4);
- артиллерийских систем – 32 342 (+41);
- РСЗО – 1 477 (+0);
- средств ПВО – 1 213 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 55 784 (+338);
- крылатых ракет – 3 664 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 600 (+112);
- специальной техники – 3 956 (+4).
Потери врага на 3 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
На днях российская армия потеряла два вертолета Ми-8 на авиабазе в Гвардейском, что во временно оккупированном Крыму. Они могли стоить от 20 до 30 миллионов долларов. Также в бухте Севастополя из строя был выведен российский буксир, вероятно БУК-2190.
Возле Покровска украинские защитники ликвидировали с помощью HIMARS 7 единиц техники, среди которой были танки и БМП. После удачной атаки бойцы нанесли еще один удар, окончательно добив остатки штурмовой группы. Пострадали по меньшей мере 50 оккупантов.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии 24 Канала рассказал, что 30 августа новые украинские ракеты "Фламинго" ударили по заставе и шести катерах ФСБ России.