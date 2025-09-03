Об этом в эфире 24 Канала напомнил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что в информпространстве звучали высказывания, что заявления о разработке "Фламинго" – это лишь пиар украинского политического руководства.
Смотрите также В Крыму Россия потеряла уникальное спутниковое оборудование, компенсировать потери будет трудно, – ВМС
Какие результаты от недавних атак?
После того, как состоялись боевые запуски этой ракеты, в сети обнародовали кадры, на которых видно, что это та самая ракета, которая ранее была представлена в СМИ. Распространяется информация о том, что 30 августа "Фламинго" ударили по заставе и катерам ФСБ России.
Удары, которые были осуществлены в последнее время, оказались довольно эффективными, потому что за один раз уничтожить шесть катеров ФСБ на воздушной подушке с вместимостью экипажа от 8 до 25 человек – это мощный результат,
– считает Жмайло.
Что известно про ракету "Фламинго"?
Он убежден, что в дальнейшем Украина будет наращивать количество таких ударов. Ведь сейчас наше государство не связано дипломатическими просьбами своих партнеров, как это было раньше, когда они просили не бить по российским НПЗ. Сейчас ситуация другая, 1/5 нефтеперерабатывающих мощностей России вынесена.
"В тысячной зоне остается два – три НПЗ. Параллельно мы бьем по железнодорожным узлам и электрогенерирующим подстанциям, которые обеспечивают их функционирование. Крым и оккупированные россиянами территории на Юге уже остаются без нефтепродуктов. Эти проблемы совсем скоро начнет испытывать российская армия", – прогнозирует Жмайло.
Сейчас самое горячее направление фронта – это Покровское. Подвоз туда врагом горючего, личного состава, боеприпасов осуществляется в основном по железной дороге. Принимая во внимание, что она подпадает под атаки, то логистика противника будет скована. На этом направлении основными узлами являются Авдеевка, Очеретино.
Именно поэтому оккупанты так сунутся в Купянск. Там россиянам не нужен именно этот город, а больше Купянск-Узловой (там есть узловая железнодорожная станция – 24 Канал), который соединен с территорией России,
– объяснил Жмайло.
Что известно о недавних атаках по Крыму?
30 августа Украина вероятно поразила российскую пограничную заставу на полуострове Крым. Она расположена на берегу Перекопского залива в Армянске.
31 августа в сети появилось видео атаки. Мнения экспертов разделились: кто-то утверждает, что удар был нанесен ракетой "Нептун", другие склоняются к тому, что была использована ракета "Фламинго".
Есть информация, что 30 августа был удар по российским вертолетам Ми-8 и Ми-24 в Симферополе. В качестве доказательства этого служат спутниковые снимки. Ориентировочно в 06:30 россияне зафиксировали движение дронов в направлении этого аэропорта.