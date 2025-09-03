Об этом в эфире 24 Канала напомнил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что в информпространстве звучали высказывания, что заявления о разработке "Фламинго" – это лишь пиар украинского политического руководства.

Смотрите также В Крыму Россия потеряла уникальное спутниковое оборудование, компенсировать потери будет трудно, – ВМС

Какие результаты от недавних атак?

После того, как состоялись боевые запуски этой ракеты, в сети обнародовали кадры, на которых видно, что это та самая ракета, которая ранее была представлена в СМИ. Распространяется информация о том, что 30 августа "Фламинго" ударили по заставе и катерам ФСБ России.

Удары, которые были осуществлены в последнее время, оказались довольно эффективными, потому что за один раз уничтожить шесть катеров ФСБ на воздушной подушке с вместимостью экипажа от 8 до 25 человек – это мощный результат,

– считает Жмайло.

Что известно про ракету "Фламинго"?

Крилытая ракета "Фламинго" – украинская разработка с дальностью поражения до 3 000 километров. Она способна нести боевую часть весом 1 150 килограммов. Производитель этого оружия – отечественная компания Fire Point.

Он убежден, что в дальнейшем Украина будет наращивать количество таких ударов. Ведь сейчас наше государство не связано дипломатическими просьбами своих партнеров, как это было раньше, когда они просили не бить по российским НПЗ. Сейчас ситуация другая, 1/5 нефтеперерабатывающих мощностей России вынесена.

"В тысячной зоне остается два – три НПЗ. Параллельно мы бьем по железнодорожным узлам и электрогенерирующим подстанциям, которые обеспечивают их функционирование. Крым и оккупированные россиянами территории на Юге уже остаются без нефтепродуктов. Эти проблемы совсем скоро начнет испытывать российская армия", – прогнозирует Жмайло.

Сейчас самое горячее направление фронта – это Покровское. Подвоз туда врагом горючего, личного состава, боеприпасов осуществляется в основном по железной дороге. Принимая во внимание, что она подпадает под атаки, то логистика противника будет скована. На этом направлении основными узлами являются Авдеевка, Очеретино.

Именно поэтому оккупанты так сунутся в Купянск. Там россиянам не нужен именно этот город, а больше Купянск-Узловой (там есть узловая железнодорожная станция – 24 Канал), который соединен с территорией России,

– объяснил Жмайло.

Что известно о недавних атаках по Крыму?