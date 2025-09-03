Про це в етері 24 Каналу нагадав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, додавши, що в інформпросторі звучали висловлювання, що заяви про розробку "Фламінго" – це лише піар українського політичного керівництва.

Які результати від нещодавніх атак?

Після того, як відбулися бойові запуски цієї ракети, в мережі оприлюднили кадри, на яких видно, що це та сама ракета, яка раніше була презентована в ЗМІ. Шириться інформація про те, що 30 серпня "Фламінго" вдарили по заставі та катерах ФСБ Росії.

Удари, які були здійснені останнім часом, виявилися доволі ефективними, бо за один раз знищити шість катерів ФСБ на повітряній подушці з місткістю екіпажу від 8 до 25 осіб – це потужний результат,

– вважає Жмайло.

Що відомо про ракету "Фламінго"? Крилата ракета "Фламінго" – це українська розробка з дальністю ураження до 3 000 кілометрів. Вона здатна нести бойову частину вагою 1 150 кілограмів. Виробник цієї зброї – вітчизняна компанія Fire Point.

Він переконаний, що надалі Україна нарощуватиме кількість таких ударів. Адже наразі наша держава не зв'язана дипломатичними проханнями своїх партнерів, як це було раніше, коли вони просили не бити по російських НПЗ. Зараз ситуація інша, 1/5 нафтопереробних потужностей Росії винесена.

"В тисячній зоні залишається два – три НПЗ. Паралельно ми б'ємо по залізничних вузлах та електрогенеруючих підстанціях, які забезпечують їх функціонування. Крим і окуповані росіянами території на Півдні вже залишаються без нафтопродуктів. Ці проблеми зовсім скоро почне відчувати російська армія", – прогнозує Жмайло.

Зараз найгарячіший напрямок фронту – це Покровський. Підвезення туди ворогом пального, особового складу, боєприпасів здійснюється в основному залізницею. Беручи до уваги, що вона підпадає під атаки, то логістика противника буде скована. На цьому напрямку основними вузлами є Авдіївка, Очеретино.

Саме тому окупанти так сунуться до Куп'янська. Там росіянам не потрібне саме це місто, а більше Куп'янськ-Вузловий (там є вузлова залізнична станція – 24 Канал), з'єднаний з територією Росії,

– пояснив Жмайло.

